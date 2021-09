Peter Hagen zu den Festspielen im Lobensteiner Schlosspark.

Toi, toi, toi: Den Schlosspark-Festspielen in Bad Lobenstein kann man nur die besten Wünsche mit auf den Weg geben!

Diese Woche war Gelegenheit, bei einer der Proben dem Intendanten über die Schulter zu schauen. Der erste Eindruck: So humorvoll, wie das gesamte Theaterstück ist, so viel Spaß scheinen sämtliche Akteure zu haben. Und das, obwohl sie ellenlange Texte einstudieren mussten, gegen die Schillers „Glocke“ wie ein Vierzeiler wirkt.

Es ist zweifelsohne ein gewagtes Experiment, Bad Lobenstein als Festspielort auf eine Stufe zu heben mit Ludwigsstadt oder Kronach. Zehn Aufführungen sieht der Spielplan vor – beginnend mit der Premiere an diesem Donnerstag und dann stets donnerstags, freitags und samstags in diesem September sowie zusätzlich als Familienvorstellung am Sonntag kommender Woche.

Ein Wagnis ist es auch deshalb, weil die Open-Air-Aufführung von der Parkkulisse lebt. Nur im schlimmsten Wetterfall soll ins Kulturhaus ausgewichen werden. Drücken wir also fest die Daumen, dass der Spätsommer noch für den Rest des Monats durchhalten möge. Sonst könnte „Herr Baum von Strammstrotzsteif zu Stumpf“ womöglich richtig aus der Haut fahren. Wer das ist? Lassen Sie sich überraschen. Und allen Akteuren toi, toi, toi!