Ein Prost auf Duden mit dem Schleizer Böttger-Bitter

Die Käufer der neuen Edition des Likörs „Schleizer Böttger-Bitter“ haben pro Aktionsflasche einen Obolus von einem Euro für die Initiative „Wir für Schleiz“ entrichtet. So sind über das Frühjahr und den Sommer 500 Euro zusammengekommen, die Apotheker Jörg Wittig am Mittwoch vor der Böttger-Apotheke an den Vorstand des Geschichts- und Heimatvereins zu Schleiz übergab.

Mit Einführung der Böttger-Bitter-Flasche im neuen Design hat sich die Schleizer-Arzneimittel-Manufaktur für Eigenherstellungen der Böttger-Apotheke und ihren Filialen entschlossen, die ersten 500 Euro dem Geschichts- und Heimatverein zu spenden. Den Käufern wurde das mit der entsprechenden Aufschrift auf dem Flaschenanhänger vermittelt.

Schleizer Likör mit Kräutern in Apothekenqualität

Seit 1982 ist der nach einer Rezeptur von Helmut Wittig produzierte Likör erhältlich. „Ingwer, Sternanis, Süßholz und 14 Kräuter in Apothekenqualität sorgen für den Geschmack“, sagte der Sohn des Erfinders, Apotheker Jörg Wittig. „Wir kaufen den Alkohol zu und mischen ihn mit der Tinktur unserer Kräutermischung“, erklärte Mitarbeiterin Sandra Oertel. Verkauft werde der Likör in allen Apotheken in Schleiz und Saalburg, in der Schleizer Stadtinformation „Alte Münze“ und im Onlineshop via boettger-bitter-shop.de . Inzwischen schenken auch viele Gaststätten der Region den Likör aus, ebenso zwei Cocktails im Sommer und zwei Heißgetränke im Winter. So wird geschmacklich in Anlehnung an die After-Eight-Schokoladentäfelchen die Minzvariante des Schleizer Likörs mit Kakao zu „Böbi nach 8“ gemixt, wobei Böbi die liebevolle Abkürzung des Böttger-Bitters ist. Der mit heißem Apfelsaft und Likör gemixte „Apple-Bö“ wurde in der Pátisserie in Stelzendorf in „Heißer Apotheker“ umbenannt. Der Name hat sich durchgesetzt, gibt Jörg Wittig schmunzelnd zu. Die Getränke werden von den Gastronomen nach einem Rezeptheft, das es zu jeder Flasche gibt, gemixt.

Dudens Vater war Branntweinbrenner

Anlass für die neu gestalteten Flaschen war das veränderte Design der Etiketten, auf denen wie gesetzlich gefordert Angaben zum Alkoholgehalt und zum hauseigenen Labor gemacht werden, das alle verwendeten Kräuter- und Wurzeldrogen auf Echtheit und Qualität prüft. Die Aktion „Wir für Schleiz“ soll zu Gunsten weiterer örtlicher Vereinen weitergehen.

Das Wir-für-Schleiz-Siegel befindet sich auf jeder Flasche Böttger-Bitter. Foto: Peter Cissek

„Wir danken den Menschen, die den Likör gekauft und so erst die 500-Euro-Spende ermöglicht haben. Gerade in diesem Jahr können wir das Geld sehr gut gebrauchen“, sagte Heidemarie Walther, Pressesprecherin des Geschichts- und Heimatverein zu Schleiz. Der Verein betreibt seit 2001 unter anderem ein Museum im Rutheneum, das für jedermann zugänglich ist, in diesem Jahr aber weniger zahlende Besucher hatte. Schwerpunkt ist seit Juni 2018 das Leben und Wirken von Dr. Konrad Duden und dessen Bedeutung für die deutsche Sprache bis in die heutige Zeit. In den Ausstellungen greift der Verein weitere heimatgeschichtliche Themen auf und stellt aktuelle Bezüge zur Gegenwart her. Die Spende soll für weitere Vorhaben im Schleizer Duden-Museum verwendet werden, sagte Vorstandsmitglied Günther Rocktäschel.

Überliefert sei von Konrad Duden, dass er in seiner Schleizer Zeit von 1869 bis 1876, in der er als Rektor am altehrwürdigen Fürstlich-Reußischen Gymnasium tätig war und auch die Schrift „Die deutsche Rechtschreibung“ als Grundlage des heute bekannten „Duden“ veröffentlichte, gern mal ein Bier trank, sagte Vorstandsmitglied Manfred Eckstein. „Sein Vater Johann Konrad Duden war nicht nur Besitzes des Gutes Bossigt im heute nordrhein-westfälischen Wesel, sondern auch Branntweinbrenner. So schließt sich der Kreis zum Schleizer Böttger-Bitter“, merkte Vorstandsmitglied Joachim Gensior an.