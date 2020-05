Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Stopp in Tausa: Jungpflanzen und Hangmusik

Viele Menschen strömen derzeit in die Bau- und Gartenmärkte, um sich Samen oder Jungpflanzen für die Gemüsezucht im eigenen Garten zu kaufen. Wer nicht in der durch den Corona-Sicherheitsabstand gewachsenen Schlange an der Kasse stehen will, kann rechts heranfahren. Zum Beispiel auf der Strecke zwischen dem Neustädter Ortsteil Bucha und Ziegenrück im Örtchen Tausa. Sebastian Röschke bietet in seinem Hofladen Jungpflanzen und zur Erntezeit auch Gemüse in kleinen Mengen an.

Pflanzenverkauf im Hofladen in Tausa

Sebastian Röschke lebt im Schöndorfer Ortsteil mit Frau, drei Kindern, Hund, Katze und Hühnern. Dieses Jahr will er sich noch Schafe zulegen. Das Gemüse baut er hauptsächlich für den Eigenbedarf an. Der 40-Jährige hat nach eigenen Angaben eine Ausbildung zum biodynamischen Gemüsegärtner auf Demeter-Höfen nahe Oldenburg und Lüneburg gemacht. „Obwohl ich nach biodynamischen Kriterien arbeite, verkaufe ich Pflanzen und Gemüse nicht als Öko, da ich nicht zertifiziert bin“, sagte er. Im Garten, in Töpfen, Hochbeeten und im Gewächshaus wachsen derzeit Tomaten-, Gurken-, Paprika- und Chili-Jungpflanzen heran. Aber auch Salat, Fenchel, Sellerie, Kohl und Kräuter sind im Werden. Bei den Tomaten setzt er unter anderem auf die Sorte RAF, was ausgesprochen Resiste A Fusarium, also resistent gegen die Fusarium-Welke heißt. Aber auch Ruthje und Renas Turban haben es Röschke angetan. „Ich züchte samenfeste Sorten, die sich im Laufe der Zeit an den Standort auf 500 Metern Höhe angepasst haben und keine Hybridsorten sind. Die Tomatenpflanzen, die bei mir heranwachsen, gedeihen gut in dieser Region“, erklärte Röschke.

Hin und wieder halten auch Wohnmobilisten und andere Urlauber in normalen Jahren an und kaufen sich frisches Gemüse bei ihm. „Doch die Anzahl der Kunden ist sehr gering“, so Sebastian Röschke.

Der Verkauf von Jungpflanzen und Gemüse bringt dem aus der Region Stadtroda stammenden Mann, der vor vier Jahren wieder nach Thüringen zurückkehrte, wenigstens paar Euro ein. Denn in den vergangenen Wochen wurde er als Musiker und Mietkoch nicht gebucht, denn Gaststätten brauchen kein zusätzliches Personal, Feste finden in Coronazeiten nicht statt, ebenso keine Therapien in Kurkliniken. Im Haupterwerb ist Röschke Hangmusiker. Das Instrument Hang besteht aus zwei zusammengefügten Metallschalen, welche gespielt einen sphärischen Klang erzeugen. Erfunden wurde es von den Schweizern Felix Hohner und Sabina Schärer. Sie zogen 20 Jahre lang um die Welt, um sich verschiedene Kulturen anzuschauen. Ihr Instrument sollte einfach zu bedienen sein, aber mit einem ganz einmaligen, unter die Haut gehenden Klang, der es auch Sebastian Röschke angetan hat wie der Garten seines „Sonnenhofes“.