Ein Stück Autarkie

Oliver Nowak über die Projekte der Gahmaer Genossenschaft.

Was in Gahma in den vergangenen zwei Jahren für Arbeit von der Genossenschaft und der Dorfgemeinschaft geleistet wurde, ist beispielhaft. Wenn eine Dorfgemeinschaft zwei Jahre lang wöchentlich Tiefbau und Installationsarbeiten leistet, zeugt das von einem sehr großen Zusammenhalt und starken Willen, etwas besser zu machen.

Ich war davon so fasziniert, dass ich es gleich bei einem Kaffeepäuschen einem Freund erzählte. Auch der hatte von den Projekten schon gehört, das gesamte Ausmaß aber noch nicht gewusst. Anstatt „beachtlich“ nannte mein Freund diese Vorhaben „klug“ – und da stimme ich ihm zu. Gahma macht sich mit den Projekten ein Stück weit autark in einer Welt, die sonst sehr abhängig voneinander ist.

Vor allem in der Gaskrise kann es von großem Vorteil sein und wirklich kostengünstig werden, dass die Wärme durch ein zentrales Heizhaus geliefert wird. Und dann wird die Wärme noch durch die eigenen Wälder der Genossenschaftsmitglieder produziert. Bedeutend ist das bestimmt auch für künftige Generationen, die in Gahma ein gutes und sicheres Leben haben werden.

Strom, Wärme, Abwasser: Im kleinen Gahma nehmen das die Bewohner selbst in die Hand