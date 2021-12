Die Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt hat zum dritten Mal in Folge eine große Weihnachtsspende an den ambulanten Hospizdienst der Diakoniestiftung übergeben. Als Dankeschön haben Anke Schmidt (r.) und Christine Josiger (3.v.r.) das Heimatjahrbuch 2022 des Saale-Orla-Kreises an Kundenberaterin Claudia Krause (2.v.r.) und Filialleiterin Anja Eckner überreicht. Im Heimatjahrbuch wird über den Hospizdienst berichtet.