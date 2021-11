Einbrecher durchwühlen im Saale-Orla-Kreis mehrere Schränke

Dragensdorf. Unbekannte sind in ein leerstehendes Wohnhaus im Saale-Orla-Kreis eingebrochen. Wie sie das anstellten, wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schränke.

Unbekannte sind auf bislang noch unbekannte Art und Weise in ein leerstehendes Wohnhaus in der Ortsstraße in Dragensdorf eingebrochen und haben dort mehrere Schränke durchwühlt. Ob die Eindringlinge etwas mitgehen ließen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Ein Zeuge stellte den Einbruch am Freitag gegen 16 Uhr fest. Hinweise nimmt dir Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.

