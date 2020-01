Unbekannte Täter brachen in das Bootshaus des SC Turbine Bleiloch in Gräfenwarth ein.

Saalburg/Gräfenwarth. Polizei sucht Zeugen, die etwas zu Einbrüchen am Dauercampingplatz Saalburg, und zu einem Einbruch ins Bootshaus Gräfenwarth sagen können.

Einbrüche in Wohnwagen und Bootslager

Anzeige erstatteten am Sonntag zwei Besitzer von Wohnwagen auf dem Dauercampingplatz in Saalburg, Am Strandbad 1, teilt die Polizei mit. Aus einem der Wohnwagen sei ein Fernseher gestohlen worden, ansonsten seien Sachschäden durch gewaltsames Aufbrechen entstanden. Dazu, ob es zu weiteren Einbrüchen kam, konnte die Polizei noch keine Aussage machen. Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla melden.

Auch das Gebäude des SC Turbine Bleiloch in Gräfenwarth wurde von Einbrechern heimgesucht, meldet die Polizei weiter. Dabei hätten die Unbekannten zunächst eine Videokamera, Schirm und Leuchtmittel der Außenlampe von der Hauswand entfernt. Dann brachen sie das Bootshaus gewaltsam auf, entwendeten jedoch nichts.

Hinweise in beiden Fällen oder weitere Meldungen von Geschädigten nimmt die Polizeiinspektion Sale-Orla unter Telefon: 03663/4310 entgegen.