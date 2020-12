Eine Corona-Trendwende ist im Saale-Orla-Kreis nicht in Sicht

Eine Trendwende bei der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Saale-Orla-Kreis sei weiterhin nicht in Sicht. Wie in den vergangenen Tagen habe es auch zum gestrigen Mittwoch einen Anstieg beim Wert der Sieben-Tage-Inzidenz gegeben, die das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 412,1 beziffere, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zudem sei die Zahl der Gesamtinfektionen mit nun 1010 offiziell vierstellig. „Dafür haben 35 Neuinfektionen gesorgt, die das RKI dem Saale-Orla-Kreis im Vergleich zum Dienstag zuordnete. Aufgrund der verschiedenen Meldezeiten fehlen hier aber noch einige Positivbefunde, die dem Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises inzwischen bekannt sind“, heißt es in der jüngsten Mitteilung.

Die lokale Gesundheitsbehörde meldet 80 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Besonders stark betroffen seien Schleiz (12), Pößneck (12) und Neustadt (8) sowie die Verwaltungsgemeinschaften Seenplatte (13) und Ranis-Ziegenrück (8), aber auch diesmal verteilt sich das Infektionsgeschehen auf den gesamten Landkreis. In jeder Verwaltungsgemeinschaft, Einheitsgemeinde oder Stadt des Saale-Orla-Kreises gibt es mindestens eine bestätigte Neuinfektion.

Saale-Orla-Kreis gehört zu Brennpunkten in Deutschland

Aufgrund der momentan ungehemmten Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis, der – gemessen an der Einwohnerzahl – zu den größten Brennpunkten Deutschlands zähle, sei eine Zusammenkunft von mindestens 60 Personen während der Kreistagssitzung nicht verantwortbar. Deshalb werde die für kommenden Montag, 14. Dezember, geplante Sitzung verschoben und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, lässt das Landratsamt wissen.

„Ich bitte Sie, diese Entscheidung, die sowohl aus medizinischer Sicht als auch aus der Fürsorgepflicht für und Mitglieder des Kreistages und der Verwaltung alternativlos ist, mitzutragen“, schreibt Landrat Thomas Fügmann in einem Brief an die Abgeordneten.

Allein mit den Mandatsträgern und beteiligten Verwaltungsmitarbeitern wären mindestens 60 Personen zusammengekommen, hinzu kämen Medienvertreter und Gäste, für die eine öffentliche Kreistagssitzung zugänglich sein muss.

Anstelle der Kreistagssitzung wird es zum gleichen Zeitpunkt eine interne Beratung in kleiner Runde geben, zu der der Landrat die Vorsitzenden der Fraktionen CDU, Linke, UBV, SPD, FDP und AfD sowie einen Vertreter der Grünen (die nicht in Fraktionsstärke im Kreistag sitzen) einlädt.

Als Nachholtermin für die abgesagte Kreistagssitzung ist der 25. Januar 2021 vorgesehen.