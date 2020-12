Eine Schwerverletzte bei Unfall in Tanna

In Tanna (Saale-Orla-Kreis) ist eine 75 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Frau habe beim Abbiegen einen anderen Wagen missachtet, teilte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mit. In der Folge kam es am Dienstag zum Zusammenstoß der beiden Autos. Während die 75-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb der 51 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens unverletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Ostthüringen