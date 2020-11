Es ist bezeichnend, was zurzeit im Schleizer Krankenhaus vonstatten geht. Es ist noch nicht einmal genug Personal mehr vorhanden, um eine Station der Chirurgie und eine Station der Inneren Medizin neben einer Coronastation zu betreiben. Jetzt gibt es also nur noch eine Interdisziplinäre Station mitsamt Corona-Verdachtsfällen in den Räumen der Inneren Medizin.

Dabei möchte ich betonen, dass manches Pflegepersonal des Schleizer Krankenhauses sogar den eigenen Urlaub nicht angetreten hat, um die Kollegen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Und trotz solch selbstlosem Engagement zeigt sich, wo die Grenzen eines Mini-Krankenhaus liegen. Gleichzeitig skizziert die derzeitige Situation, welche Folgen die Umsetzung des Greizer Sanierungskonzeptes haben könnte. Dass nun auch der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) indirekt aber dennoch hautnah die Missstände im Schleizer Krankenhaus miterlebt und dieses auch auf Nachfrage bestätigt, könnte für den Erhalt des Hauses als richtiges Krankenhaus wichtig sein. Ohnehin hat Marko Bias vor allem im Hintergrund vielfach in Greiz aber auch beim Thüringer Gesundheitsministeriums darauf gedrungen, dass das Schleizer Krankenhaus erhalten bleibt – und zwar ohne den Einzug einer Pflegeeinrichtung.