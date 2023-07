Eintrittsfreies Badfest in Triptis

Triptis. Warum der Eintritt an diesem Tag nichts kostet:

Die Stadt Triptis bereitet für den 9. Juli ein Badfest im kommunalen Freibad vor. An dem Sonntag soll mit einer bunten Veranstaltung das 90-jährige Bestehen der Anlage gefeiert werden, und zwar bei ausnahmsweise freiem Eintritt als ein symbolisches Dankeschön an die Generationen seit 1933, die mit ihrem Besuch die Notwendigkeit eines Freibades in Triptis unterstrichen haben. Unter anderem sollen die Gäste an lustigen Spielen für alle Altersklassen teilnehmen.

Das Freibad wurde in den 1930ern durch damalige Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen angelegt. In den 1950ern sowie von 1998 bis 2007 kam es jeweils zu umfangreichen Umbauten und Sanierungen. Aktuell steht das Freibad in einer weiteren schrittweisen und bis 2025 laufenden Modernisierung.

Vor und nach den Schulferien ist das Freibad Triptis täglich zwischen 10 bis 19 Uhr geöffnet, in den Ferien ab 9 Uhr.