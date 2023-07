Eiszeit bei der Crispendorfer Eisenbahn

Crispendorf. Helfende Hände werden bei der Ferienlandeisenbahn Crispendorf immer gebraucht

Eiszeit heißt es am kommenden Wochenende bei der Ferienlandeisenbahn Crispendorf! Am Samstag, 8. Juli, 14-18 Uhr, sowie am Sonntag, 10-18 Uhr, rollen die kleinen Bahnen ein „heißes Rad auf die Schiene“. Zur Abkühlung gibt es am Bahnhof Festwiese, wo die Züge starten, für alle Kinder ein kleines kostenfreies Eis zur Fahrkarte.

Auch bei Badewetter lohnt sich ein Ausflug zur Ferienlandeisenbahn Crispendorf. Eine Rundfahrt mit der kleinen Bahn dauert nicht ganz 20 Minuten. In dieser Zeit weht einem eine frische Prise um die Nase und die sommerliche Landschaft fliegt bei gemütlichen 10 Stundenkilometern an einem vorbei. Neben unserer Hüpfburg werden am Bahnhof noch Eis, kühle Getränke und kleine Souvenirs angeboten. Von Ostern bis Ende Oktober verkehren die Züge an bestimmten Fahrtagen sowie auf Bestellung. Auf Bestellung kann auch der Badezug eingesetzt werden.

Die Ferienlandeisenbahn fährt entlang der Wisenta und kreuzt den Rundwanderweg Saale-WisentaPlothengrund. Für einen kleinen Spaziergang ist die Ferienlandeisenbahn ein guter Ausgangspunkt. Vom Bergkamm schaut man zur Saale herunter, in Sichtweite befindet sich die Wisentatalsperre.

Der Verein „Ferienlandeisenbahn Crispendorf“ betreibt und pflegt Gleise und Fahrzeuge, um dieses reizvolle Kleinod für Einheimische und Touristen zu erhalten. In vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden werden alle Tätigkeiten wie bei der großen Eisenbahn ausgeübt, die Gesetzgebung macht keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Zügen.

Helfer werden immer gesucht. Kontakt über Thomas Bitter, Telefon 01573/ 8779637