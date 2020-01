Denis Schuldig „betankt" einen Tesla. Die Teag Thüringer Energie AG hat am 23. Juli 2019 eine Hochleistungsladestation für Elektroautos auf dem McDonald`s-Parkplatz nahe der A9-Abfahrt Schleiz offiziell in Betrieb genommen.

Elektroautos „tanken“ gern nahe A9 in Schleiz

Die Teag Thüringer Energie AG hat am 23. Juli 2019 nahe der Autobahnabfahrt Schleiz eine Hochleistungsladestation für Elektroautos in Betrieb genommen. Die knapp 250.000 Euro teure, nicht geförderte HPC-Turbo-Doppelladesäule an der Einfahrt zum „Drive in“ des Schnellrestaurants McDonald’s wird so gut genutzt, dass die Teag die Anlage erweitern will, wie Produkt- und Projektmanager Denis Schuldig mitteilte.

An der HPC-Station (High Power Charging) gibt es zwei Turbo-Ladesäulen, an denen je ein CCS- und Chademo-Kabel zur Verfügung steht. Beide Schnellladestationen verfügen über eine Ladeleistung von jeweils 175 Kilowatt. Bis Mitte Dezember wurden am Schleizer Standort 850 Ladevorgänge, also fünf bis sechs täglich verzeichnet. „Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 28 Minuten. Je nach Ladeleistung des Elektroautos, die in der Regel zwischen 50 und 150 Kilowatt liegt, reicht das für weitere 300 Kilometer Reichweite auf der Autobahn. Unsere regelmäßigen Auswertungen zeigen auch, dass parallel statt findende Ladevorgänge häufiger werden. Deshalb werden wir den Standort Schleiz im Jahr 2020 auf vier Ladepunkte erweitern. Für den Standort Thörey ist ebenfalls die Erweiterung von zwei auf vier Ladepunkte geplant. Darüber hinaus planen wir für 2020 die Errichtung weiterer Hochleistungs-Ladesäulen (HPC) an mindestens vier zusätzlichen Standorten entlang Thüringer Autobahnen, ebenfalls mit jeweils vier Ladepunkten“, so Denis Schuldig. Stromtanken kann man an der HPC-Turbo-Ladesäule in Schleiz beispielsweise mit einer Teag-Ladekarte. Die Ladesäule akzeptiert zudem alle gängigen Ladekarten beispielsweise der großen Autohersteller. Auch mit einem Smartphone kann der Ladevorgang über QR-Code gestartet werden. Die Abrechnung des getankten Ladestroms erfolgt derzeit noch über eine Pauschale von 8,50 Euro pro Ladevorgang. Ein weiterer Schwerpunkt der Teag-Aktivitäten in 2020/21 werde der Ausbau von DC-Ladesäulen mit mindestens 50 Kilowatt-Ladeleistung an Supermärkten in Orten ab etwa 5000 Einwohner sein. „Hier sind wir mit verschiedenen Einzelhandelsunternehmen im Gespräch“, so der Produkt- und Projektmanager.