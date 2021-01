Jana Ksionsko und Thomas Hagenau vom Verein Malawi - Next Generation vor einem neuen Gebäude.

Schleiz/Eliasbrunn. Mit den Einnahmen vom Schleizer Weihnachtsmarkt 2019 und weiterer Spenden konnten in dem afrikanischen Land ein weiteres Gebäude weitestgehend fertiggestellt werden

Eliasbrunner Verein baut Kindergarten in Malawi

Der Verein „Malawi – Next Generation“ mit Sitz in Eliasbrunn trägt mit seinen Spenden dazu bei, dass in der Region Chintheche des afrikanischen Staates Malawi Schritt für Schritt eine private Grundschule inklusive Schulküche, Prüfungsgebäude, sanitäre Einrichtungen und Kindergarten aufgebaut wird.