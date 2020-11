Eltern in Crispendorf wünschen mehr Platz in Schulbussen

In der Schule werde darauf geachtet, dass Schüler Abstand halten und Maske tragen. Die Einhaltung der Abstandsregeln würde er sich in Coronazeiten auch in Schulbussen wünschen, sagte Karsten Selle, Vater einer Gymnasiastin aus Eßbach. An der Bushaltestelle in Crispendorf, an der Schüler aus mehreren Orten umsteigen, komme es allmorgendlich zum Gedränge, ebenso im Bus nach Schleiz, in dem zahlreiche Schüler keinen Sitzplatz mehr finden, beklagte er.

Eine ähnliche Kritik gibt es auch von der Landeselternvertretung: „Thüringenweit erleben wir überfüllte Schulbusse – hier sind die Schulträger in der Pflicht, mehr Fahrzeuge anzufordern, gegebenenfalls nach Schulen getrennt, um auch im Schülertransport Hygienevorgaben durchsetzen zu können“, heißt es in einer Mitteilung.

Ab und zu müssen 20 Schüler ab Crispendorf im Bus stehen

Karsten Selle sieht bereits Verbesserungen zu vergangenen Jahren: Die Schüler aus Ziegenrück und Eßbach müssen um 7.18 Uhr in Crispendorf in einen anderen Bus umsteigen, wenn sie nach Schleiz und Oettersdorf zum Unterricht wollen. Denn ihr erster Bus fährt über Neundorf zur Grundschule nach Knau. Vor allem im Winter, wenn der Bus aus Ziegenrück zu spät ankam und der Schulbus nach Schleiz bereits abgefahren war, sei es in Crispendorf zu längeren Wartezeiten für die Schüler in der Kälte gekommen.

Seitdem Crispendorf zu Schleiz gehört, werde auf der Straße nach Möschlitz Winterdienst gemacht, was auch für den nach Mönchgrün abbiegenden Bus von Vorteil sei. „Doch dass Schüler in Coronazeiten dicht gedrängt stehen müssen, ist ein Unding“, so Selle.

„Ab und zu ist es ganz schön voll. Dann stehen etwa 20 Passagiere im Gang“, sagte Schüler Max Gruner aus Crispendorf, der wegen seiner Kradfahrschule am Mittwochfrüh nicht im Schulbus mitfuhr. Seine Mutter Madlen Gruner würde sich wünschen, dass wenigstens die jüngsten Schüler einen Sitzplatz bekämen. Doch das sei bei dem Andrang während des Umsteigens nicht machbar.

Einen ähnlichen Wunsch schildert Heidrun Barthold aus Crispendorf, die ihre Enkel zur Bushaltestelle in Sichtweite losschickt. Anne Prüller aus Crispendorf findet es nicht nur zu eng im Schulbus, sondern auch, dass der Bus meist erst Punkt Acht in Oettersdorf ankommt, wenn an der dortigen Schule der Unterricht beginnt. Deswegen werde sie aber ihren Sohn nicht in eine andere Schule schicken, weil sie möchte, dass die Kinder aus einem Dorf in eine Schule gehen, damit sie auch Schulfreunde im eigenen Ort haben.

Schüler tragen Masken

Von außen sieht man hinter den getönten Scheiben am Mittwochmorgen Schüler vom Ausgang in der Mitte des Busses gen Schleiz bis ins Heck im Gang stehen. Auf den ersten Blick tragen alle Masken, auch der Busfahrer, der mit Klage droht, sollte er erkennbar abgebildet werden.

Ein Kombus-Mitarbeiter, der nach der Presseanfrage am Dienstagmittag im Landratsamt am Morgen nach Crispendorf gekommen war und seinen Namen nicht nennen will, sagte, dass in den Bussen auf Barrierefreiheit gesetzt werde. Das heißt, dass nicht jeder Schüler einen Sitzplatz bekommen könne. Doch mit etwa 40 Passagieren sei der für maximal 70 Schüler ausgelegte Bus an jenem Morgen nicht so voll wie oft behauptet, so der Kombus-Mitarbeiter.

Vom Landratsamt gab es bis Mittwochabend noch keine Antwort auf mehrere Fragen. Vor zwei Jahren hieß es seitens der Behörde, dass jedes Jahr auf Basis der aktuellen Schülerzahlen die Kapazität geprüft werde. Eine Überfüllung der Busse habe man damals nicht feststellen können. Klar wäre es wünschenswert, wenn jeder Schüler einen Sitzplatz bekommen würde. Doch das sei im Linien­verkehr gesetzlich nicht vorgeschrieben und für den Landkreis als Auftraggeber nicht machbar.

Schulleiter nicht glücklich mit Geschehen im Schulbus

Durch die Kombus Verkehr GmbH wurden im Herbst 2018 im Saale-Orla-Kreis täglich rund 3630 Schüler zu den verschiedenen Schulstandorten befördert, teilte der Fachdienst Schulverwaltung im Landratsamt Saale-Orla seinerzeit mit. Die Schulbusse sind täglich rund 9000 Fahrplankilometer im Landkreis unterwegs.

Schulleiter Ralf Köhler sagte, dass mit Einbahnstraßenregelungen in den Fluren und Treppenhäusern der Böttger-Grundschule in Schleiz und der Bildung von Teams bestehend aus Klassenstufen auch bei der Hofpause versucht werde, die Ansteckungsgefahr mit dem Virus so gering wie möglich zu halten. „Wir begleiten die Grundschüler auch zur Bushaltestelle und achten dabei auf den notwendigen Abstand. Doch was in den Schulbussen passiert, damit sind wir nicht glücklich“, sagte Ralf Köhler.