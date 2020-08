Ulrich Pfister vom Familiensportverein Roter Hiehl, der am gleichnamigen Teich zwischen Plothen, Dittersdorf und Dreba FKK-Bademöglichkeiten anbietet.

Enkelgeneration kaum zu begeistern für FKK am Roten Hiehl

Der Familiensportverein Roter Hiehl betreibt am gleichnamigen, sechs Hektar großen Teich zwischen Plothen, Dreba und Dittersdorf ein Bade- und Erholungsgelände ausschließlich für Mitglieder und Freunde der Freikörperkultur. Seit 1999 ist Ulrich Pfister (80) aus Pößneck Vorsitzender des Vereins. Der FSV hat sich um 1970 gebildet und der BSG Motor Neustadt angeschlossen, da es in der DDR Bestrebungen gab, das bisherige wilde Campen und Nacktbaden am Roten Hiehl zu verbieten.