Erdgasanschluss spart in Tanna Kosten gegenüber Fernwärme

Das von der Stadtverwaltung Tanna vermittelte Angebot eines Erdgasanschlusses für Häuser in Tanna und Frankendorf durch die Thüringer Energienetze, das bei ausreichend Beteiligung das Ende der verschuldeten Fernwärmeversorgung Tanna GmbH bedeuten könnte, beschäftigt nach wie vor die Fernwärmekunden. Nachdem sich eine Interessengemeinschaft Pro Fernwärme bildete, meldet sich der Tannaer Wolfgang Kreskowski zu Wort.

„Ich finde es grundsätzlich gut, dass nochmal ausgelotet werden soll, ob die Tannaer Fernwärme noch eine Chance hat. Dazu sollten aber sachliche Argumente angeführt werden und alles andere konsequent weggelassen werden, wie angreifende amerikanische U-Boote und der stets genannte verschlagene und hinterlistige Putin“, meint Wolfgang Kreskowski.

„Ich habe als Kunde der Fernwärme mit einem Verbrauch von 24 Megawattstunden eine Rechnung von 2700 Euro jährlich. Als Kunde eines günstigen Gasanbieters, hier kann ich ja aktiv die Marktwirtschaft nutzen, würde ich rund 1100 Euro bezahlen, das sind weniger als die Hälfte der aktuellen Jahresrechnung“, erklärte der Tannaer. Natürlich sei da der ganze Aufwand des Umbaus nicht berücksichtigt. Er habe lediglich die Kosten verglichen. Gegenüber der Fernwärme hätte er einen Kaufkraftverlust von rund 16.000 Euro in zehn Jahren. Da relativieren sich für ihn die Umbaukosten.

Die nächsten wichtigen Fragen, die für ihn wichtig wären, lauten: Wie entwickeln sich die Fernwärmekosten in den nächsten Jahren bei weitgehend störungsfreiem Betrieb und andererseits bei Betrieb mit Havarien oder erhöhtem Verschleiß? Selbst wenn ein Keditgeber gefunden werden würde, tragen doch am Ende die angeschlossenen 240 Haushalte alle Kosten, so Kreskowski. Und dass ein Ausbau auf die benötigten rund 500 Abnehmer erfolgen kann, erscheint ihm nicht machbar, denn bereits vor Jahren wurde ein weiterer Anschluss in seiner Straße, dem Haideweg, als nicht machbar erklärt.

„Ich bin kein Fanatiker für einen Gasanschluss. Ich wollte ursprünglich noch nie Gas in meiner Wohnung haben. Aber ich bin andererseits auch kein Fanatiker, der grüne Träume unter allen Umständen durchsetzen will, ich muss mich nämlich auch nach meinen wirtschaftlichen Gegebenheiten richten. Deshalb werde ich weiterhin das Thema aufmerksam beobachten, mich nicht grundsätzlich gegen den Erhalt der Fernwärme stellen, aber immer die Realitäten im Auge behalten. Ich habe mein Interesse für einen Gasanschluss mitgeteilt, ein Vertrag zur Abnahme ist das ja noch nicht“, so Kreskowski.