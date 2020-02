Erhalt und Sanierung des Hausteiches steht im Fokus

Die Bürgerinitiative Plothener Teichgebiet (BI) und die Thüringer Landgesellschaft (ThLG) haben ihre Bilanz über das Jahr 2019 bezogen und einen Ausblick auf dieses Jahr geworfen.

„Die Fortführung der Teich- und Grabenschauen, die Beseitigung von Sturmschäden, das Einbringen bei Gesetzgebungsverfahren, kleinere Baumaßnahmen und kommunale Veränderungen standen im Mittelpunkt der Arbeit im Jahr 2019“, teilen Stephan Umbach von der BI und Birgit Henn in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Birgit Henn von der Thüringer Landgesellschaft (3.v.l.) erklärt anhand der Karte der Drebaer Bürgermeisterin Silvia Herzog (2.v.l.) und Stephan Umbach von der Bürgerinitiative den Verlauf des Wildgrabens östlich des Fürstenteichs. Foto: Jens Voigt / OTZ

Die wichtigsten Grabenschauen fanden demnach im Frühjahr nach drei Jahren ihren Abschluss, so dass nach sechs Jahren im September wieder mit den Teichschauen nach sechs Jahren begonnen werden konnte. Bei den Schauen wird der Zustand von Gräben und Teichen überprüft, Veränderungen dokumentiert und notwendige Arbeiten zum Erhalt von Gräben und Teichen entwickelt.

Nach sechs Jahren wieder Teichschauen

Wichtig sei auch das wirken der Bürgerinitiative in mehreren Gesetzgebungsverfahren gewesen. So zum Beispiel beim neuen Thüringer Wassergesetz und dem Naturschutzgesetz. Im neuen Wassergesetz wird nun konkret auf das gesamte Plothener Teichgebiet verwiesen. Denn es besteht nun erstmals die Möglichkeit, dass eine Rechtsverordnung für den besonderen und behutsamen Umgang beim Bau, Betrieb und bei der Unterhaltung von „kulturhistorisch bedeutsamen Stauanlagen“ geschaffen werden kann. „Ob die im Wassergesetz enthaltene Lösung zu den früheren herrenlosen Speichern zu einem Erfolg in der Praxis führen kann, bleibt hingegen abzuwarten“, meinen BI und die Thüringer Landgesellschaft.

Durch bauliche und landschaftspflegerische Arbeiten wurde das „Land der Tausend Teiche“ im vergangenen Jahr vor allem in seiner Art erhalten. „Eine zentrale Aufgabe war zunächst, umfangreiche Schäden der Windhose von 2018 und des Borkenkäferbefalls zu beseitigen. Der Sturm hatte unter anderem die Amphibienleiteinrichtung an der Verbindungsstraße von Plothen nach Dreba so stark

Ein Schild weißt auf die Amphibien-Wanderung an der Straße zwischen Plothen und Dreba hin. Foto: Oliver Nowak

geschädigt“, heißt es in der Presseerklärung. Die Leiteinrichtungen auf 890 Metern zwischen dem Starenteich bis zum Oberländerteich wurden auf beiden Seiten der Straße erneuert. Der Saale-Orla-Kreis stellte dafür Gelder und Material zur Verfügung. Weitere 340 Meter Leiteinrichtung wurden in der Gemarkung Dreba auf dem Gelände des Freistaates ausgebessert.

Im freistaateigenen Fichtenforst in der Gemarkung Dreba wurden durch Borkenkäfer und Trockenheit stark beschädigte Bäume gefällt und Anpflanzungen für einen Mischwald vorgenommen. Nördlich des Starenteiches wurde zudem auf 1200 Quadratmetern ein Mischwald gepflanzt, um die notwendigen Fällungen für die Bauarbeiten am Breiten Teich aus dem Vorjahr zu kompensieren. Der auf gut 40 Metern ausgespülte Damm des Hausteiches wurde im Oktober erneuert. Die Ausspülungen hätten auch den historischen Baumbestand gefährdet. So wurde in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde, dem Baumsachverständigen und der Oberen Wasserbehörde die alten Bäume mittels Baumgrubensubstrat vorsichtig unterfüttert und der Damm mit Erde und Wasserbausteinen erneuert. Am Hausteichhaus wurde in Abstimmung mit der Oberen Denkmalschutzbehörde die schwergängige Eingangstüre umgebaut, so dass die Tür nun einfacher zu bewegen ist. Auch klemmende Schiebeläden der Fenster wurden durch einen ortsansässigen Zimmermann wieder gangbar gemacht.

Für dieses Jahr haben sich BI und Thüringer Landgesellschaft vorgenommen, eine grundhafte Instandsetzung des Alten Teiches zwischen Knau und Plothen zu planen und umzusetzen. Der Baumbestand auf den Flächen des Freistaates soll gepflegt und das Baumkataster fortgeschrieben werden. Zudem soll die Sanierung des Dammes vom Hausteich abgestimmt und vollumfänglich geplant werden, damit die Sanierung 2021 beginnen kann.