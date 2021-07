Meine Meinung Erhalten, was es noch gibt

Marius Koity über Acker- und Automobilbauer.

An diesem und am vergangenen Wochenende haben landwirtschaftliche Betriebe aus dem Saale-Orla-Kreis ein wenig hinter ihre Kulissen blicken lassen. Sinn und Zweck der angebotenen Exkursionen war unter anderem die Nachweisführung, dass konventionell arbeitende Agrarmittelständler und -großbetriebe mitnichten die umwelt- und tierwohlfeindlichen Organisationen sind, als die sie mitunter hingestellt werden. Ob diese Rechnung – mal abgesehen von der zahlenmäßig wohl zufriedenstellenden Resonanz auf die Angebote – aufgeht, wird sich zeigen.

Ich persönlich kann den vor allem ideologisch motivierten großpolitischen Versuch, Agrarstrukturen im Osten zu zertrümmern, ebenso wenig nachvollziehen wie die pauschale Herabwürdigung der konventionellen Landwirtschaft.

Warum versucht man sich nicht erst an Automobilkonzernen? Die stellen ihre Fahrzeuge doch auch weitgehend automatisiert her. Man trampelt wohl deshalb lieber auf den Ackerbauern herum, weil sie im Vergleich zu den Automobilbauern als schwächeres Glied im Wirtschaftskreislauf empfunden werden. Das ist schäbig.

Die deutsche Politik auf allen Ebenen sollte sich darauf konzentrieren, nach Kräften zu fördern, was wir noch an einheimischer Agrarwirtschaft haben. Blühflächen sind wichtig, deshalb gibt es sie ja auch wieder in größerer Zahl. Aber nur davon lässt sich kein Mensch, allein durch die Arbeit der Öko-Bauern kein Zuwanderungs-Deutschland ernähren.

Mit jedem Bauern, dem die Lust am Job ausgetrieben wird, fährt man nur die Lebensmitteleinfuhrquote hoch. Ich glaube nicht, dass noch mehr Importe das schmackhaftere oder ökologischer produzierte Essen auf unseren Tellern sind.

Hinzu kommt, dass bei uns Produktionen still stehen und Preise explodieren, wenn in einem chinesischen Hafen Corona ausbricht oder im Suez-Kanal ein Schiff quer steht. Wollen wir dieses Lottospiel wirklich auch bei unserem Brot, beim Gemüse, beim Fleisch?

