Im Rückblick auf die vergangenen sieben Tage muss ich feststellen, dass ich es nicht wirklich geschafft habe, über etwas Schönes zu schreiben – zumindest in der Zeitung. Außer über das Dankeschön für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit der Rettungsleitstelle Saalfeld, welche die Schleizer Stützpunktfeuerwehr mit einer Schleizer Baisertorte zum Ausdruck brachte.

Die Schleizer Baisertorte schmeckt übrigens vorzüglich zu einem guten Kaffee. Und damit bin ich auch schon wieder beim Schleizer Krankenhaus. Denn ein Krankenhausbetrieb ohne Pflegekräfte ist wie ein Büro ohne Kaffee: Es funktioniert einfach nicht. Zwar ist mir der Kaffee noch nicht ausgegangen und wird es hoffentlich auch nicht. Aber im Schleizer Krankenhaus ist der Mangel an zur Verfügung stehenden Pflegekräften kaum zu übersehen.

Letzteres war eigentlich schon vorhersehbar. Schon seit Monaten klagten die Mitarbeiter des Krankenhauses über fehlende Personalstärke und die Schwierigkeiten beim Erstellen und Absichern von Dienstplänen. Und das war in Zeiten, als das Corona-Virus im hiesigen Bereich das Gesundheitssystem noch nicht stark beeinflusst hat. Jetzt, da die Zahlen der Infektionen auch im Saale-Orla-Kreis stetig steigen, zeigt sich, wie wichtig ausreichend Personal im Krankenhaus ist. Denn wenn Patienten mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, liegt es auch nahe, dass früher oder später auch die Beschäftigten des Krankenhauses sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen infizieren können. Sei es im Krankenhaus selbst oder außerhalb. Das spielt dabei keine Rolle.

Überrascht hingegen war ich, als ich feststellte, dass das Landratsamt unter Thomas Fügmann (CDU) plötzlich flexibel geworden ist. Denn in dem am Freitag erschienenen Amtsblatt war auch der offenen Brief von der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (ebenfalls CDU) abgedruckt. Dabei wurde der erst nach dem eigentlichen Redaktionsschluss des Amtsblattes geschrieben. Das ist erstaunlich flexibel für eine Behörde.