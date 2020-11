Auch wenn die Fassadenarbeiten andauern, sind bereits die ersten vier Bewohner der neuen Seniorenwohngemeinschaft namens Dorfliebe in Mönchgrün eingezogen. Bis Ende November sollen fünf weitere Senioren folgen. In der ersten Ausbaustufe sind Wohneinheiten für bis zu zwölf Bewohner entstanden.

Für ihren Traum von einer Seniorenwohngemeinschaft hat Jana Ludwig mit ihrem Mann André einen Dreiseitenhof schräg gegenüber der Dorfkirche erworben. Die 1806 erbaute Scheune wurde abgerissen, eine 300 Quadratmeter große Bodenplatte an dieser Stelle errichtet. Auf dieser wurde ein massives Fertighaus aus Kalksandstein gebaut. In der unteren Etage sind acht Einzelzimmer und ein Doppelzimmer jeweils mit Bad, Dusche und WC entstanden. Alles barrierefrei.

„Die Bewohner werden einen weitestgehend selbstbestimmten Alltag, unterstützt von Pflegefachkräften, verbringen. In den ersten Stock will Familie Ludwig im kommenden Jahr einziehen“, sagte Jana Ludwig, die seit zwölf Jahren eine Fachpraxis für Podologie in Schleiz betreibt und trotz ihres Vorhabens erhalten will. Im Bestandsgebäude, das saniert und baulich mit dem Neubau verbunden wurde, sind Gemeinschaftsräume mit Wohnküche, Kamin und Wintergarten für die Senioren der Wohngemeinschaft entstanden. Entstanden sind hier ferner zwei Einzelzimmer.

Einwohnerzahl von Mönchgrün erhöht sich erheblich

„Das Besondere an dem Konzept ist, dass ein großer Wohnbereich den zentralen Lebensbereich bildet, der unter Betreuung einer Präsenzkraft ganztägig genutzt werden kann und ein Zusammenleben wie in einem Familienverband ermöglicht“, sagte Jana Ludwig. Die Gemeinschaftsräume bieten Platz für alltägliche Aktivitäten mit anderen Bewohnern und der eigenen Familie, die am Leben in der Wohngemeinschaft teilhaben und sich einbringen kann.

Die ersten neun Bewohner seien von „60plus“ bis 87 Jahre alt und kommen größtenteils aus einem 20-Kilometer-Umkreis von Schleiz. Alle verfügen über einen Pflegegrad. Ein Bewohner zieht aus Sachsen in die Nähe seiner Angehörigen. Wegen der guten Nachfrage haben sich Jana und André Ludwig als Vermieter entschlossen, in der zweiten Etage des Altbaus weitere sechs bis sieben Zimmer für eine zweite Senioren-WG umzubauen. Mit den 18 oder 19 Senioren-WG-Bewohnern und der fünfköpfigen Familie Ludwig wird sich die Einwohnerzahl des bislang 45-Seelen-Dorfes Mönchgrün erheblich erhöhen.

Jana Ludwig vor dem ausgebauten Gebäude. Foto: Peter Cissek

Pflege- und Präsenzkräfte sollen ganztags vor Ort sein, die Pflegemaßnahmen und den Alltag – wie gemeinsames Kochen – organisieren. Eigens dafür hat Jana Ludwig Anfang des Jahres einen mobilen Pflegedienst eröffnet.

Zwölf Mitarbeiterinnen betreuen zudem auf zwei ambulanten Früh- und einer Spättour Pflegebedürftige vorrangig in Dörfern der Region.