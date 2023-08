Erste Landung einer Transportmaschine A 400 M bei Hof

Hof. 45 Meter lang, 15 Meter hoch: Der imposante Airbus landete am Montag bei Hof.

Es sind neue Zeiten. Am Montag sind Kinder auf einen Zaun gestiegen, um gute Sicht auf ein Militärflugzeug zu haben. Die Luftwaffe schickte erstmals eine Transportmaschine des Typs Airbus A 400 M – gut 45 Meter lang und etwa 15 Meter hoch – in Richtung Hof. Im Verhältnis dazu, was sonst hier los ist – wenn nicht gerade die dortige Hundeschule trainiert oder Jogger ihre Runden drehen – kann die Besucherzahl als üppig bezeichnet werden.

Geschäftsführer Ralf Kaußler hatte am Vormittag darüber informiert, was es zu sehen gibt. Nicht ohne Grund, denn über die Anflüge gab und gibt es Diskussionen, auch wenn bislang noch keine Maschine den Boden berührt hatte. Die Bundeswehr hatte am Jahresanfang den Flughafen Hof-Plauen, der eigentlich ein Verkehrslandeplatz ist, in das interne Trainingsprogramm der Lufttransportgeschwader für die Typen A 400 M und C 130 J Hercules aufgenommen als Teil des Nato-Manövers Air Defender. Kaußler ging deshalb gleich in die Offensive und informierte Medien und Internet.

Er wollte, so Kaußler, dass niemand überrascht ist – obwohl ja klar ist, dass die Bundeswehr bis zu acht Mal im Monat die Saalestadt anfliegen darf und Hof, so ist es ja, gar nichts zu sagen hat bei diesem Thema. „Wir wissen von den Trainingsflügen auch erst kurz vorher“, erklärt Kaußler, selbst Pilot und, natürlich, Flugzeugfan: „Wann bekommt man schon mal ein so großes Flugzeug in Hof zu sehen.“

Dachten sich dann tatsächlich einige. Sie mussten einige Zeit warten. Die Landung war für 14.15 Uhr geplant; tatsächlich schwebte das riesige Transportflugzeug erst gegen 15 Uhr ein. Viele schauten sich den Anflug durchs Handy an statt mit eigenen Augen. Dann stand die Maschine auf dem Rollfeld – und hob nach 20 Minuten wieder ab. Planespottern, Fotografen, die kommen, um Flugzeuge zu fotografieren, reicht das. Sie mögen die pure Anmutung der Maschinen. Dem inhaltlich interessierten Seher dürfte allerdings offen geblieben sein, was nun die Übung war.

Kaußler klärt auf: Schon der Anflug sei die Übung gewesen, weil Hof ein kleiner Flughafen sei mit kurzer Landebahn. Womöglich hätte die Crew – Kaußler vermutet vier bis sechs Besatzungsmitglieder – auch Checklisten durchgearbeitet. Genaueres, selbst den nächsten Anflugort, wisse Kaußler aber auch nicht, militärisches Betriebsgeheimnis.