Erstes Kurkonzert in Bad Lobenstein um eine Woche verschoben

Bad Lobenstein. Weil erneut schlechtes Wetter angesagt ist, findet das erste Kurkonzert vor der Ardesia-Therme in Bad Lobenstein nicht an diesem Sonntag statt.

Das für Sonntagnachmittag angekündigte Kurkonzert in Bad Lobenstein mit der Bergbahnkönigin Sylvia Darko wird witterungsbedingt um eine Woche verschoben.

„Leider müssen wir das erste Kurkonzert auf kommenden Sonntag verschieben und da auf besseres Wetter hoffen. Wir bitten um Verständnis“, teilte Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) am Sonntag mit. Er sagte, dass am Vormittag eine Entscheidung getroffen werden musste, da es erneut zu Regen und Gewitter kommen könne. „In normalen Zeiten hätten wir das Konzert in die Therme verlegt. Aber das ist wegen Corona momentan nicht möglich“, sagte Weigelt. Die Künstlerin habe bereits für nächsten Sonntag um 14 Uhr zugesagt.