Kathrin Albert und Annekatrin Räthe-Schönert stecken mitten in den Vorbereitungen zum Fest.

Erstes Markt- und Hoffest in Alsmannsdorf

Alsmannsdorf. Der Schwerpunkt in Alsmannsdorf liegt auf regionalen Erzeugnissen – auch bei Speisen und Tränken

Das erste Markt- und Hoffest findet am kommenden Samstag, 22. Juli, auf dem Hof der Töpferei von Annekatrin Räthe-Schönert in Alsmannsdorf statt. Von 10 bis 18 Uhr sind verschiedene Mitmachangebote geplant. Ob aus Holz, Textil, Metall, Keramik oder aus Papier: Erzeuger aus der Region zeigen, wie gut produziert werden kann. Basteln mit Naturmaterialien, Entspannung mit Yoga, Märchenerzähler und eine Kräuterwanderung sind angedacht. Am Abend ist von 20 bis 22 Uhr Livemusik der Band „Jazz-Lust“ geplant. Sogar das kulinarische Angebot wird aus regionalen Produkten bestehen. Außerdem werden die Dorffrauen Kuchen backen.