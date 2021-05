Es fehlt die Konstanz

Peter Cissek zur Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis

Dass die Gesundheitsämter und Bundesländer die Zahl der Corona-Neuinfizierten nicht konstant an das Robert-Koch-Institut melden, ist großer Mist. Manche melden nicht am Wochenende, weshalb die Zahlen zu Beginn der Woche verhältnismäßig niedrig, am Mittwoch durch die Nachmeldungen zu hoch sind. Erst am Donnerstag und Freitag gibt es verlässliche Angaben. Es sei denn, die Zahl der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ist aufgrund von Quarantäne oder Erkrankungen dezimiert. Werden die liegengebliebenen Fälle wie in der Kreisverwaltung Schleiz abgearbeitet, steigt die zwischenzeitlich auf 286 (28. April) gefallene Sieben-Tage-Inzidenz binnen weniger Tage auf 574 (3. Mai).

Auf Grundlage so einer Statistik ist keine ordentliche Öffnungsstrategie für den Sommer möglich. Man stelle sich vor, Campingplatzbetreiber, Gastronomen und Hoteliers sind froh, dass sie wieder Gäste beherbergen und ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen können. Und dann werden liegengebliebene Fälle aufgearbeitet.