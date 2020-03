Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eßbacher Theatertage fallen wegen Corona komplett aus

Die seit über 20 Jahren stattfindenden Eßbacher Theatertage werden in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Ansteckungsgefahr komplett abgesagt. Das gilt für alle wie immer ausverkauften Veranstaltungen zwischen dem 18. März und 3. Mai 2020, teilte Ilona Semmler vom Heimat- und Kulturverein Eßbach mit.

Die neun Darsteller der Laienspielgruppe, die das neue Programm bereits einstudiert hatten, seien berufstätig und könnten die Auftrittswochen nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. „Die Eintrittskarten werden an den Stellen, an denen sie im Vorverkauf erworben wurden, wieder zurückgenommen“, sagte Ilona Semmler. Im Hotel Fuchsbau in Eßbach erfolge die Rücknahme der Karten nur am 27. März und 3. April zwischen 17 und 20 Uhr sowie am 28. März und 4. April zwischen 9 und 12 Uhr. „Wer seine Karten nicht bis 3. Mai zurückgibt, unterstützt uns mit seinem Zuschuss für die nicht gedeckten Kosten“, sagte Ilona Semmler. Wie sonst nach Vorstellungsende wünschen die Laiendarsteller ihrem Publikum frohe Ostern, Pfingsten und Weihnachten bis zu den Theatertagen im nächsten Jahr, so Semmler.