Exlibris-Sammlung auf Schloss Burgk wird erweitert

Burgk. Die Deutsche Exlibris-Gesellschaft hat ihr Archiv mit 45.000 Blättern an das Museum Schloß Burgk übergeben. Was passiert mit der Sammlung?

Mit knapp 100.000 Blättern ist die Exlibris-Sammlung auf Schloß Burgk schon jetzt nicht nur die größte von drei Spezialsammlung des Museums, sondern generell eine der größten Europas in öffentlicher Hand. Den Grundstock bildet die etwa 13.000 Blatt umfassende Sammlung Heinicke, die 1981 dem Museum als „Nationale Exlibris-Sammlung der DDR“ übereignet wurde, wie Museumsdirektorin Sabine Schemmrich erzählt. Durch weitere Schenkungen und Ankäufe wuchs die Sammlung stetig weiter. Heute vereint sie Exlibris (lateinisch: „aus den Büchern“) aus fünf Jahrhunderten, gefertigt von über 5.000 Künstlern aus mehr als 60 Ländern. Die frühesten sind aus dem 16. Jahrhundert. Weitere 25.000 Blätter gehören in die Zeit vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis Mitte der 1930er Jahre. „Alle bedeutenden Künstler sind vertreten, manche mit ihrem vollständigen Werk.“ Ein kleiner Bestand ist dem 17. und 18. Jahrhundert zuzurechnen, und eine große Anzahl moderner Arbeiten gibt einen repräsentativen Überblick über das aktuelle Exlibrisschaffen.

45.000 weitere Exlibris-Blätter im Museum

Nun hat sich die Sammlung nochmals entscheidend vergrößert. Denn die 1891 gegründete Deutsche Exlibris-Gesellschaft hat sein Archiv zur Verwahrung, zur Ausleihe, zur Verwendung in Ausstellungen, für graphische Studien sowie wissenschaftliche Arbeiten komplett an das Museum Schloß Burgk übergeben. Am Dienstag rollte der Lkw mit rund 400 unterschiedlich großen Kartons und der kostbaren Fracht von rund 45.000 Blättern vor dem Schlosstor an.

Anlieferung des Archives der Deutschen Exlibris-Gesellschaft am 4. Juli auf Schloß Burgk. Foto: Ulrike Kern

Das Archiv des Vereins hatte ab 1984 seinen Standort zunächst in der Stadtbibliothek Gütersloh, zog 2001 dann in die Stadtbibliothek Mönchengladbach um. Doch aufgrund von Umstrukturierungen und Renovierungsmaßnahmen musste nun eine neue Heimstatt für das Archiv gefunden werden. Und die hat Vereinspräsident Henry Tauber auf Schloß Burgk gefunden. Einen Ort, den er als „Hochburg des Exlibris“ schätzt, ausgewiesen durch die eigene lebendige Sammlung, zahlreiche Ausstellungen, Kataloge und sonstige Exlibris-Literatur. Fünfmal seit 1995 hielt die Exlibris-Gesellschaft, organisiert von Sabine Schemmrich, in Saalburg und Wurzbach ihre Jahrestagung ab.

So fügt sich also, was längst zusammengefunden hat. Und Umzugskarton für Umzugskarton erhielt am Dienstag einen neuen Platz im Amtshaus der Burg, wo sich schon jetzt das Depot der Exlibris-Sammlung befindet. Unter besten klimatischen Bedingungen, wie die Direktorin versichert. 2007 wurde das 500 Jahre alte Gebäude energetisch saniert.

Weitere Sammlung aus Dänemark folgt

Die neuen Exlibris-Blätter – und weitere zusätzliche Publikationen, Bücher und Autografen – sind bereits inventarisiert, was die weitere Arbeit im Museum vereinfacht. Sie sind auf säurefreiem Archivkarton mit Fotoecken aufgelegt, so dass man sie einfach entnehmen kann, erklärt Sabine Schemmrich, die sich sehr über den Zuwachs auf Schloß Burgk freut.

Und es kommt noch besser: Der Danske Exlibris Fond von mehreren dänischen Exlibris-Sammlern wird im Sommer weitere rund 120.000 Blätter und 2500 Titel Literatur nach Burgk geben. „Der Schenkungsvertrag ist bereits unterschrieben“, so die Direktorin.