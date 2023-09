Extra-Aktionen zum Ausstellungsende in Ziegenrück

Ziegenrück. „Ziegenrücker Ansichten“: Für die finalen Tage dieser Ausstellung hat sich das Team besondere Aktionen einfallen lassen.

Die Zeit der Ausstellung „Ziegenrücker Ansichten“ im Pfarrhaus neigt sich dem Ende zu. Mehr als 300 Besucher haben die Schau bisher gesehen, wie die Organisatoren mitteilen.

Für die finalen Tage hat sich das Team besondere Aktionen einfallen lassen. So öffnet die Ausstellung am Donnerstag, 14. September, ausnahmsweise von 19 bis 21 Uhr, damit auch diejenigen in den Kunstgenuss kommen, die tagsüber keine Zeit haben. Am Samstag, 16. September, zum Weltspinntag steht diese uralte Handwerkskunst im Mittelpunkt. Beginn ist 14.30 Uhr. Am Sonntag, 17. September, öffnet dann das letzte Mal die Ausstellung von 15 bis 17 Uhr.