Familien und Jäger säubern Gefell

Gefell. Weil der öffentliche Frühjahrsputz ausfiel, organisierte eine Bürgerinitiative Ersatz.

In Gefell haben am Sonnabend zahlreiche Familien Straßen, Plätze und Wege von Müll und Unrat befreit.

„Aufgrund der Pandemieauflagen haben wir die Aktion so koordiniert, dass die beteiligten Familien einzeln die Müllsammelaktion umgesetzt haben“, schildert Mitorganisator Mario Schürner von der Bürgerinitiative Naturfreunde Gefell/Hirschberg. Anhand einer Karte wurden die Familien dann für die unterschiedlichen Bereiche eingeteilt. „Die Familien und die Jaggenossenschaft Göttengrün sind ihre Strecken abgelaufen, haben den Müll aufgelesen und zu einem der unterschiedlichen Sammelplätze gebracht. Von dort aus wurde der Müll dann von Bürgerinitiative abgeholt. Parallel zu unserer Aktion hat auch Roger Fröh in seinem Jagdrevier mit weiteren Jägern den Wald gesäubert“, schildert der Naturfreund. Unterstützt wurden die Beteiligten mit Bioprodukten aus Töpen, vom „Felgen-Karl“ Denny vom Dorff, vom Meisterbetrieb Frisch von Stefan Hoppe sowie von der Gefeller Tankstellenbetreiberin Heidrun Mergner. „Die Kinder haben zusammen mit den Eltern sinnvoll den Vormittag verbracht und es waren alle erstaunt, welche Menge da zusammenkam. Die Hoffnung ist groß, dass das eine oder andere gleich im Müll landet - ein durchaus pädagogischer Aspekt“, erklärt Mitorganisatorin Christiane Walter. Durch diese Sensibilisierung, so hoffen die BI-Mitglieder, kämen die Menschen erst gar nicht dazu, ihren Müll wegzuwerfen, sondern gleich zu entsorgen. Roger Fröh habe den Impuls zu der Aktion gegeben, der häufig an Straßenrändern Nahrungsmittel-Müll zu beobachten war, der Wildtiere anlocke. So käme es oft zu Unfällen mit Fahrzeugen. Insgesamt hätten die Beteiligten zwischen drei und vier Kubikmeter Müll entfernt. „Sehr viele Flaschen, Restmüll, aber auch Fernseher, Autoreifen mit und ohne Felgen haben wir gefunden. Für die Kinder war beim Sammeln auch der Gebrauch einer Greifzange für den Müll ein motivierendes Erlebnis“, berichtet Christiane Walter.