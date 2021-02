Faschingsvereine im Oberland: „Wir kommen wieder“

Helau! Die Familie von Patrick Aust und Yvonne Oberländer am Faschingssamstag auf dem Bad Lobensteiner Marktplatz.

Die Faschingsvereine im Oberland haben an diesem Wochenende auf unterschiedliche Art die fünfte Jahreszeit begangen. So war in Bad Lobenstein der KCL-Blau-Gold mit Präsident Karsten Anders auf dem „Muggemobil“ unterwegs.