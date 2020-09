Schleiz. Das erste Unternehmen nimmt im Schleizer Industrie- und Gewerbegebiet Wolfsgalgen seine Arbeit auf. Am Bürotrakt wird noch gebaut.

Fassadentechnik Weiser beginnt ihre Produktion in Schleiz

Die Firma Fassadentechnik Weiser hat in der neuen Fertigungsstätte im Schleizer Industrie- und Gewerbegebiet Wolfsgalgen ihre Arbeit aufgenommen. Am Verwaltungs- und Sanitärtrakt wird noch gebaut. Es ist die erste Firmenansiedlung in dem Areal nahe der A9-Abfahrt.