Fehlende Schilder an A9 verärgern Schloss-Burgk-Besucher

Die Bauarbeiten auf der Autobahn 9 bei Schleiz werden vorbereitet und sollen witterungsabhängig in der Zeit zwischen 17. und 23. Februar starten. Wie ein Bauschild nahe des Autobahn-Parkplatzes Himmelsteiche bei Görkwitz mitteilt, sollen die Bauarbeiten bis Dezember 2020 andauern. Sabine Schemmrich, Leiterin des Museums auf Schloss Burgk, hofft auf Vorwegweiser und Umleitungsschilder, damit Museumsbesucher nicht wie bei den monatelangen Bauarbeiten im Vorjahr von der gesperrten Anschlussstelle Schleiz überrascht werden und Umwege fahren müssen.

Die Via Gateway Thüringen GmbH & Co. KG in Gefell, die einen 46 Kilometer langen Abschnitt der A9 in Thüringen in öffentlich-privater Partnerschaft betreibt, hat die Erneuerung der Fahrbahn auf fünf Kilometern nahe Schleiz angekündigt. Zwischen dem Parkplatz Himmelsteiche und der Anschlussstelle Schleiz soll die Straßendecke auf der Richtungsfahrbahn Süden komplett abgerissen und eine neue aufgetragen werden. Grund ist das Auftreten erheblicher Fahrbahnschäden durch den so genannten Betonkrebs. Bis voraussichtlich Ende August werde die Fahrbahn in Richtung Nürnberg erneuert, anschließend in Gegenrichtung. Während der Bauzeit werde die Zahl der Fahrspuren von sechs auf vier reduziert und die jeweilige Seite der Anschlussstelle Schleiz gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstellen Dittersdorf und Bad Lobenstein bei Gefell.

Touristen nicht verärgern

Sabine Schemmrich, Leiterin des Museum auf Schloss Burgk, wünscht sich dieses Mal eine bessere Ausschilderung. Ihrer Meinung nach sollten bereits vor den Anschlussstellen Dittersdorf beziehungsweise Bad Lobenstein Hinweise erfolgen, wenn die Anschlussstelle Schleiz in der jeweiligen Fahrtrichtung gesperrt ist. Auch sollte es Hinweise auf die Sperrung der Anschlussstelle Schleiz an den Bundes- und Landesstraßen nahe Gefell und Dittersdorf geben, damit Ortsfremde wie Touristen nicht erst auf die Autobahn auffahren, wenn sie bei Schleiz nicht abfahren können.

„Bei der vergangenen Sperrung der Anschlussstelle Schleiz hatten wir verärgerte Gäste. Besuchergruppen kamen zu spät, ebenso Musiker zu Veranstaltungen, weil es keine Hinweisschilder gab“, sagte Sabine Schemmrich. Soweit wie möglich haben sie und ihre Mitarbeiter bei Vertragsabschlüssen auf die Sperrungen hingewiesen. Im vergangenen Jahr seien viele Gäste in der Region herumgeirrt, da es zusätzlich auch Vollsperrungen in Oschitz, Remptendorf und bei Volkmannsdorf gab. „Wir haben auf Schloss Burgk nur Besucher, die zu uns wollen. Das ist anders als für Museen in einer Stadt, die Touristen ohnehin besuchen. Unser Nachteil ist, dass man uns von der Autobahn nicht sieht. Auch gibt es an der A9 nur ein touristisches Museumshinweisschild, das wir uns mit der Region teilen. Wenn wir unseren Gästen die Anreise erschweren, orientieren sie sich anders“, befürchtet Schemmrich.

Ob Via Gateway seine Ausschilderung verbessern werde, will das Unternehmen erst nach Rücksprache mit dem Auftraggeber Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH beantworten, hieß es am Freitag.