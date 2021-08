Ferienabenteuer mit Freunden erleben

Schleiz. Die KJS-Ferienkinder besuchten während ihrer Stadtralley die Schleizer OTZ-Lokalredaktion.

Im Rahmen der Ferienangebote des Kinder- und Jugendstützpunktes Schleiz (KJS) machten 30 Kinder am Dienstag eine Erlebnisrallye durch die Kreisstadt. Dabei besuchten sie zahlreiche Orte, lösten Rätsel und berichteten über ihre Ferienfreizeit.

„Am schwersten war es, den Bürgermeister zu besuchen, weil er immer weg war und wir warten mussten. Wir waren das erste Mal um 1.30 Uhr dort, kamen dann noch mal um 12.30 Uhr und haben den Bürgermeister aber erst 13.45 Uhr getroffen. Er hat uns etwas über das Rathaus erzählt und uns die Flaggen von Schleiz und Thüringen gezeigt“, erzählt Luis Spindler in der Schleizer Lokalredaktion der OTZ. Der zehnjährige ist einer von 30 Kindern, die beim Ferienprogramm des KJS in Trägerschaft der Volkssolidarität Oberland, mitmachen. „Wir wurden in sechs Gruppen mit je fünf Kindern eingeteilt“, berichtet Dennis Daßler über die Stadtrallye-Aktion am Dienstag.

20 Programmpunkte für die Stadtrallye

Über die schönste Aufgabe während der Tour durch die Stadt sind sich die Kinder einig: Sie sollten bei einer Pause Eis essen gehen und sich dabei fotografieren. „Ich fand es auch toll, zum Fahrradgeschäft zu gehen, sich sein Lieblingsfahrrad herauszusuchen, den Preis zu erfragen und sich damit zu fotografieren“, meint der zwölfjährige Paul Ose, der die Übersicht über den Aufgabenkatalog mit 20 Programmpunkten hat, den die Kinder und Jugendlichen seit 10 Uhr morgens abarbeiten. „Wenn wir eine Aufgabe erfüllt haben, bekommen wir dafür Punkte. Wie viele Punkte wir für welche Aufgabe bekommen, wissen wir aber vorher nicht, deshalb ist es besser, alle Aufgaben zu lösen. Als Preise gibt es unter anderem etwas Süßes“, erklärt der zehnjährige Nino Kätzel die Stadtrallye.

Mit dem Tablet die Zeitung lesen

Neben dem Besuch des Schleizer Bürgermeisters Marko Bias (CDU) und eines Fahrradgeschäftes ging es für die sechs Gruppen unter anderem auch zur Volkssolidarität, wo sie sich einen Stempel abholen sollten. So konnten die Kinder auch sehen, in welchen Räumen der Träger des Kinder- und Jugendstützpunktes die Organisation für sein vielschichtiges soziales Programm für alle Altersgruppen organisiert. Und auch der Besuch der Schleizer OTZ-Lokalredaktion durfte auf der Stadtrallye nicht fehlen. „Eine Zeitung ist deshalb wichtig, weil man viele wichtige Sachen erfährt. Mein Papa liest die OTZ immer über sein Tablet, am liebsten ganz in Ruhe am Wochenende nach dem Frühstück“, weiß die achtjährige Marie Richter zu berichten. Die zehnjährige Pia Oertel selber blättert auch gerne in ihrer Heimatzeitung. „Ich fülle sehr gerne die Kinderrätsel bei meiner Oma aus“, sagt sie.

Drei Tage Zeltlager in Löhma

An der Ferienaktion schätzt Pai Oertel auch, dass sie nach der langen Zeit des Lockdown nun auch wieder mit Kindern zusammentrifft, die ihre Interessen teilen. „Gestern bin ich zum Beispiel mit anderen Mädchen im KJS basteln und malen gegangen, das war schön.“ Insgesamt schätzen die Kinder, wieder mit mehren anderen Kinder zusammenzukommen, Freunde zu sehen und neue Freundschaften zu schließen. „Alleine während des Lockdowns war es langweilig, man konnte nichts machen. Jetzt trifft man sich wieder in Gruppen und entscheidet gemeinsam, was unternommen wird. Vorher konnten wir uns nur im Gruppenvideo-Chat sehen und das war ein ziemliches Durcheinander“, erzählt die zehnjährige Aliyana Fernandez. Besonders Erwartungsvoll blicken die Kinder auf ihr kleines Zeltlager, dass sie von Mittwoch bis Freitag auf dem Gelände der Railamühle bei Löhma abhalten. „Es ist schön, gleich mehrere Tage und Nächten mit Freunden zu verbringen und zu zelten. In der Railamühle können wir uns dann auch um die Tiere kümmern und Pferde und Esel putzen, darauf freue ich mich schon sehr“, schwärmt die zehnjährige Paula Reinhold.