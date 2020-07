Das Heizwerk der Danpower-Gruppe in der Poststraße bleibt der Lieferant für die Fernwärme in Bad Lobenstein. Ein Großteil der Wärme wird aus Biomasse in Form von Hackschnitzeln erzeugt. Die Feuerungswärmeleistung des Biomassekessels beträgt maximal 2,5 Megawatt. Seit 2011 gibt es hier zudem ein Biomethan-Blockheizkraftwerk.

Fernwärmenetz in Bad Lobenstein wird modernisiert

Die Versorgung mit Fernwärme in Bad Lobenstein soll modernisiert werden und trotzdem preisstabil bleiben. Das zumindest ist die Zusage der Thüringer Energie AG (Teag), die bislang an der neugegründeten Wärmegesellschaft Bad Lobenstein (WBL) alleinbeteiligt war, jetzt aber eine knappe Mehrheit an die Kurstadt abgibt.

Vor zwei Jahren war die Fernwärmeversorgung in Bad Lobenstein kommunalisiert worden. An der ins Leben gerufenen Wärmegesellschaft Bad Lobenstein mbH hielt die kommunale Teag seither 100 Prozent der Anteile, nachdem diese in einem ersten Schritt das gesamte Eigenkapital gestellt hatte. Als zweiter Schritt war seinerzeit vereinbart worden, dass das über sieben Kilometer lange Fernwärmenetz zu einem „angemessenen Kaufpreis“ an die Wärmegesellschaft übertragen werden sollte. Zudem sollte noch das etwa 1200 Meter umfassende Netz der Wohnungsbaugesellschaft eingebracht werden. Schließlich war als vierter Schritt der Erwerb von Anteilen an der Wärmegesellschaft durch die Stadt Bad Lobenstein vorgesehen, der nun vollzogen worden ist.

Partnerschaft von Stadt und Teag

Wie im Konsortialvertrag von 2018 festgehalten, habe die Kommune jetzt 50,1 Prozent der WBL-Anteile von der Teag erworben, heißt es in einer Mitteilung. Und zwar „mit wirtschaftlicher Wirkung“ zum 1. Januar dieses Jahres. „Dadurch entsteht eine rein kommunale Partnerschaft aus Stadt und Teag, die mit ersten Modernisierungsmaßnahmen im kommenden Jahr bereits sichtbare Früchte trägt“, erklärt dazu Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos). Aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sei ein positiver Förderbescheid auf die im Februar erfolgte Bewerbung gekommen, der die Modernisierung des Wärmenetzes beschleunige, so Weigelt. „Ausschreibung und Planung laufen bereits an“, freut sich der Bürgermeister über den zügigen Zeitablauf.

Die Preise sollen stabil bleiben

Die Umsetzung soll im kommenden Jahr vonstatten gehen. Angekündigt werden die Erneuerung von Fernwärmestationen sowie Fernwärmerohren. Zudem sollen die einzelnen Fernwärmestationen auf den übergeordneten Leitstand geschaltet werden, wodurch erstmals eine komplette Steuerung des gesamten Fernwärmenetzes zu jeder Zeit ermöglicht werde. „Diese Maßnahmen verfolgen das Ziel, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und das Wärmenetz effizienter zu betreiben“, heißt es in der Mitteilung. Zugesichert wird zugleich, dass die Preise für die angeschlossenen Kunden weiterhin stabil bleiben würden.

Die technische Betriebsführung und der Betrieb des Gesamtnetzes mit einer Länge von nunmehr 8,6 Kilometern übernimmt seit Gründung der WBL die Thüringer Wärme Service GmbH, bei der es sich um eine hundertprozentige Tochter der Teag handelt. Sie verantworte auch die Umsetzung der Modernisierungsmaßnahmen, heißt es.