Feuerwehr hilft in Schleiz bei zwei Gebäudesicherungen

Zwei Gebäude der Stadt Schleiz wurden am Montagvormittag mit Hilfe der Feuerwehr gesichert. Im Rahmen einer Gefahrenabwehr kam die Drehleiter zum Einsatz, die auf schnellem Wege einer Dachdeckerfirma dazu verhalf, fehlende Schindeln am Rathaus zu ersetzen. Und am Gebäude der ehemaligen Drogerie Bernhardt an der Bahnhofstraße 2 musste das Dach notdürftig repariert werden, um schlimmere Schäden zu verhindern.

„Weil schnell gehandelt werden musste und zudem die Arbeiten mit einer herkömmlichen Hebebühne nicht machbar gewesen wären, kam ausnahmsweise unser Drehleiterwagen zum Einsatz“, sagt Stadtbrandmeister Ronny Schuberth und erklärt damit den notwendig gewordenen Einsatz der Feuerwehr. „Alle anderen denkbaren Maßnahmen hätten zu lange gedauert.“ Vor drei Wochen habe die Feuerwehr bereits Dachschindeln von dem maroden Dach an der Bahnhofstraße herunterholen müssen, weil sie herabzustürzen drohten. Inzwischen war bereits Wasser in das Gebäude eingedrungen. Um weitere Schäden zu verhindern, sei die Notsicherung dringend erforderlich gewesen. „Die Notfallrettung war jedoch zu jeder Zeit gewährleistet, weil wir jederzeit hätten abbrechen können“, teilt der Stadtbrandmeister mit. Nur wenige Stunden zuvor war die Drehleiter zu einer Menschenrettung in Schleiz im Einsatz. Eine Frau hatte ein medizinisches Problem.