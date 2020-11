Feuerwehr in Schleiz klagt: Jahrzehntelanges „Vorerst“

Ganz gleich ob es brennt, sich ein schwerer Unfall ereignet hat oder der Rettungsdienst einen gewichtigen Patienten nicht alleine in den Rettungswagen schaffen kann – wenn die Freiwillige Feuerwehr Schleiz alarmiert wird, zählt jede Minute beim Ausrücken. Doch gerade dabei werden die Ehrenamtlichen seit Jahren behindert. Denn direkt vor dem Feuerwehrgerätehaus an der Oschitzer Straße steht ein Buswartehäuschen.

„Als mit dem Bau des neuen Gerätehauses 1999 begonnen wurde, hieß es, dass die Bushaltestelle vorerst bestehen bleiben muss“, erinnert sich der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth. Als alternativer Standort für das neu zu bauende Feuerwehrgerätehaus wurde damals vonseiten der Stadt auch eine Fläche im Oschitzer Industriegebiet angedacht. „Dieser Standort ergab aber keinen Sinn, weil die Einsatzkräfte vom Stadtkern aus vier Kilometer bis zum Gerätehaus hätten fahren müssen, während wertvolle Zeit verloren geht“, verdeutlicht Ronny Schuberth den heutigen Standort des Feuerwehrgerätehauses.

Mittlerweile längere Einsatzfahrzeuge

Doch das „Vorerst“ zum weiteren Bestehen der Bushaltestelle ist mittlerweile mehr als 20 Jahre existent – eine Zeit, in der sich die feuerwehrtechnische Ausstattung stark verändert hat. „Die modernen Einsatzfahrzeuge sind deutlich länger als um die Zeit der Jahrtausendwende“, schildert der Stadtbrandmeister.

Das hat mit dem Buswartehäuschen vor dem Gerätehaus zur Folge, dass mittlerweile drei Einsatzfahrzeuge nicht zügig geradlinig ausrücken können, sondern erst noch rangieren müssen, um das Buswartehäuschen zu umfahren. Der Abstand vom äußeren Rand des Feuerwehrgerätehauses bis zum Bereich der Bushaltestelle liegt bei 10,8 Metern. Von den Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr ist jedoch kein Fahrzeug mehr kürzer als acht Meter, der Drehleiterwagen hat eine Länge von gut zehn Metern.

Das Rangieren zum Ausfahren ist das eine Hindernis, mit dem die Einsatzkräfte zu tun haben. „Noch schlimmer ist es aber, wenn um die Zeit des Ausrückens ein Bus an der Haltestelle hält. Der sich daraufhin bildende stockende Verkehr behindert auch die Einsatzkräfte auf ihrer Anfahrt zum Gerätehaus. Mitunter können bei entsprechender Verkehrslage auch die Ausfahrt auf die Oschitzer Straße für die Einsatzfahrzeuge zusätzlich verzögert werden“, sagt der Stadtbrandmeister.

Mindestens 12,5 Meter Aufstellfläche laut Norm

Der Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat in seinem Informationsschreiben 205-008 aus dem Dezember 2016 zu den Außenanlagen an Feuerwehrgerätehäusern klar Stellung bezogen. Unter Punkt „Außenanlagen“ wird darauf verwiesen, dass „zum schnellen An- und Ausrücken“ spezielle Anforderungen gestellt werden.

Dabei geht es in dem Papier der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung vornehmlich um die Wegrouten der Einsatzkräfte zum Alarmeingang, aber auch um den Platz vor den Hallentoren. „Der Stauraum vor den Toren soll mindestens der Stellplatzlänge im Feuerwehrhaus entsprechen“, heißt es in dem Informationsschreiben.

Für genaue Details verweist die DGUV auf die DIN 14092-1. Dort wird die Mindestlänge die Aufstellfläche für Fahrzeuge von acht bis zehn Metern Länge auf 12,5 Meter angegeben. Weiter ist in der DIN aus dem Jahr 2012 zu lesen: „Ist eine geradlinige Ausfahrt auf die Straße nicht möglich, so ist vor dem Stauraum ein zusätzlicher Fahrstreifen von mindestens vier Metern Breite vorzusehen.“

Letzteres wäre baulich an der Oschitzer Straße nur schwer umsetzbar. Doch durch das Entfernen der Bushaltestelle würde der Stauraum vor den Hallentoren der aktuellen Norm entsprechen. „Die Bushaltestelle hat sicherlich Bestandsschutz, doch dieser Bestandsschutz sollte nur durchgesetzt werden, wenn es Sinn ergibt. Mit den nur wenige hundert Meter entfernten fünf Bushaltestellen an der Ludwig-Jahn-Straße ist der Sinn des Bestandsschutzes nicht mehr ersichtlich“, kommentiert Stadtbrandmeister Ronny Schuberth.