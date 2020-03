Feuerwehr-Kinder dürfen in die Notbetreuung

Die Landkreisverwaltung des Saale-Orla-Kreises hat ihre Definition der „kritischen Infrastruktur“ erweitert, sodass nun auch die Kinder von Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis ihre Kinder in die Notbetreuung geben können.

Ausschlaggebend dafür waren laut Landkreisverwaltung Hinweise auf einen Mangel in der am Montag veröffentlichten Definition vonseiten einiger Feuerwehren und dieser Zeitung. Der Pandemiestab der Landkreisverwaltung hat daraufhin bei seiner morgendlichen Sitzung um 8 Uhr am Dienstag entschieden, die Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehren mit in die Gruppe der Menschen zu aufzunehmen, deren Kinder eine Notbetreuung bekommen sollen. Unter anderem haben sich dem Vernehmen nach bei dem 1. ehrenamtlichen Beigeordneten des Landrates, CDU-Landtagsabgeordneter Christian Herrgott, die Feuerwehren aus Neustadt und Triptis gemeldet, um eine Überarbeitung der „kritischen Infrastruktur“-Definition zu erwirken.

„Zudem wird die Abfallwirtschaft in der Liste der kritischen Infrastrukturen ergänzt. Dass vereinzelt individuelle Lösungen nötig sind, wurde am Beispiel der Großwäscherei in Neustadt (Orla) deutlich, die als Versorger der Universitätsklinik Jena unabdingbar ist. Die Regelung gilt für alle Wäschereien im Landkreis“, heißt es aus der Pressestelle des Saale-Orla-Kreises.

Derweil bereiten sich die Krankenhäuser sowie Pflegeheime weiter auf die Corona-Pandemie im Saale-Orla-Kreis vor. Während das Pößnecker Krankenhaus bereits seit Donnerstag ein Besuchsverbot von Patienten ausgesprochen hat, gibt es dieses im Schleizer Krankenhaus noch nicht. „Zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter bitten wir Sie, von Besuchen Ihrer Angehörigen, die derzeit in unseren Kliniken behandelt werden, abzusehen. Das Besuchen wird nicht untersagt, jedoch bitten wir wenn möglich um Verzicht“, heißt es auf der Internetseite des Schleizer Krankenhauses. Der Organisator der Arbeitsgruppe „Krankenhaus Schleiz muss bleiben“, Hartmut Jacobi, hat am Dienstag vor einer Betriebsversammlung des Schleizer Krankenhauses ein Banner gegenüber des Krankenhauses angebracht. „Der Arbeitskreis ‘KH Schleiz muss bleiben’ und viele andere kämpfen für alle Beschäftigten im Krankenhaus Schleiz! Kündigt nicht, gebt nicht auf, bleibt stark und standhaft!“, steht auf dem Banner geschrieben. „Gerade in Zeiten der aufziehenden Corona-Pandemie wird deutlich, wie wichtig ein gut besetztes Krankenhaus ist. Deshalb will ich die Mitarbeiter ermuntern, weiterhin für uns da zu sein“, sagte Hartmut Jacobi.

Die DRK-Pflegeheime in Schleiz, Bad Lobenstein und Pößneck orientieren sich derzeit an den Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Infektionsschutz in Alten- und Pflegeheimen vom 9. März. „Jeder Mitarbeiter arbeitet jetzt mit Kittel, Mundschutz und Infektionsschutz-Handschuhen. Wer aus dem Urlaub aus Risikogebieten zurückkommt, darf 14 Tage nicht auf der Arbeit erscheinen, auch bei Erkältungssymptomen müssen unsere Mitarbeiter zuhause bleiben“, erklärte Beate Klopfer-Kachold, Leiterin des Bad Lobensteiner Pflegeheimes während einer Sitzung der Hausleiterinnen in Schleiz. Insgesamt betreut das Deutsche Rote Kreuz 294 Pflegebedürftige in vier Häusern. Das größte Altenheim mit 122 Pflegebedürftigen steht in Pößneck. Aufgrund der derzeitigen Lage sind die Pflege-Betreuungsschlüssel zurzeit außer Kraft gesetzt. Es werde aber die notwendigen Leistungen in der Pflege, was unter anderem Medikamentengabe und Hygiene betrifft, gewahrt.