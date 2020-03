Feuerwehr Schleiz auf Corona-Einsätze vorbereitet

Die Gefahr mit dem Coronavirus in Kontakt zu kommen, stellt auch die Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis vor eine gewisse Herausforderung. Zurzeit vornehmlich materiell, im Infektions-Verdachtsfall jedoch auch personell.

„Als Stadtbrandmeister stehe ich in der Verantwortung, meine Einsatzkräfte wieder gesund nach Hause zu bringen. Da es bislang noch keine behördlichen Anweisungen von Stadt oder Landratsamt gibt, haben wir für uns nun klar definiert, wie bei Einsätzen mit möglicher Infektionsgefahr vorgegangen wird“, sagt der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth.

Im Gerätewagen Logistik wird speziell Schutzkleidung für Einsätze mit Coronavirus-Patienten gelagert. Foto: Oliver Nowak

Grundsätzlich müssen bis auf Widerruf die Schleizer Einsatzkräfte, die direkt an Patienten arbeiten, einen spezielle Mundschutz, Schutzbrille und Infektionsschutz-Handschuhe neben ihrer persönlichen Feuerwehr-Schutzausrüstung tragen. Etwa im Falle von Rettungsarbeiten bei Verkehrsunfällen oder bei der Tragehilfe von Patienten für den Rettungsdienst. Zudem dürfen nur so viele Einsatzkräfte mit einem potenziellen Patienten in Kontakt kommen, wie es das Minimum erfordert. Das sind bei einer Rettung zwei bis drei, bei einer Tragehilfe bis zu vier. Zudem fahren die mit einem potenziellen Patienten in Kontakt gekommenen Einsatzkräfte gemeinsam in einem Fahrzeug von der Einsatzstelle ab. „Das wird unser Vorgehen sein, wenn unbekannt ist, ob der Mensch infiziert ist“, erklärt der Stadtbrandmeister. Zusammen mit Gerätewart Frank Reisig arbeitet er gerade den neuen Gerätewagen Logistik der Schleizer Feuerwehr um, der ursprünglich Freitag offiziell an die Feuerwehr übergeben werden sollte. Der per Allgemeinverfügung des Landratsamtes aber öffentliche Versammlungen mit über 50 Menschen untersagt sind, musste die feierliche Fahrzeugübergabe abgesagt werden.

Der neue Gerätewagen Logistik der Feuerwehr Schleiz. Foto: Ronny Schuberth

Materialkiste für Einsätze mit unbekannten Infektionsstatus:Sie beinhaltet unter anderem Mundschutz, Infektionsschutzhandschuhe und Desinfektionsmittel. Foto: Oliver Nowak

Der neue Gerätewagen Logistik spielt im Umgang mit der Coronavirus-Infektionsgefahr eine gewisse Schlüsselrolle im Einsatz. Auf dem Fahrzeug sind seit Donnerstag Kisten für die zwei unterschiedlichen Corona-Einsatzszenarien untergebracht. Für den unbekannten Fall liegen Infektionsschutz-Handschuhe, Schutzbrillen und spezieller Mundschutz bereit. „Nicht jeder Mundschutz schützt vor Viren, vor allem nicht die einfachen Ausführungen“, erklärt er. Die Atemschutzmasken müssten mindestens die Schutzklasse FFP-2 (filtering face piece) erfüllen und Schutz vor Viren bieten. Dieser ist nicht bei jeder FFP-2-Maske gegeben. Deshalb wird vornehmlich auf Mundschutzmasken der Klasse FFP-3 gesetzt, die für den Umgang mit krebserregenden oder radioaktiven Stoffen und Krankheitserregern wie Viren, Bakterien und Pilzsporen bei der Feuerwehr eingesetzt wird. Unter anderem werden diese Masken bei der Feuerwehr oft eingesetzt, wenn Glas geschnitten werden muss, um die Lunge vor Glasstaub zu schützen. Aktuell hat die Schleizer Feuerwehr insgesamt 50 solcher Schutzmasken bei zwei Lieferanten bestellt. Einer der beiden nannte Ende Mai als möglichen Liefertermin.

Eine Mundschutzmaske der Schutzklasse FFP-3, die vor Viren schützt. Foto: Oliver Nowak

„Wenn wir hingegen wissen, dass wir es mit einem Coronavirus-Infizierten zu tun haben, fahren wir die Schutzstufe noch höher“, sagt Ronny Schuberth. Dann kommen leichte Chemieschutzanzüge, die den gesamten Körper bedecken sowie Vollgesichtsschutz-Masken mit anschraubbaren Luftfilter zum Einsatz. Zwei Kisten sind dafür im Gerätewagen Logistik untergebracht, in denen jeweils die Schutzausrüstung für zwei Einsatzkräfte lagert. „Vor der Rückfahrt vom Einsatzort wird die Schutzausrüstung dann vor dem Betreten des Einsatzfahrzeugs abgelegt, sicher verpackt und nach dem Einsatz vernichtet“, sagt der Stadtbrandmeister. Schwarz-weiß-Zone nennt sich das. Der schwarze Bereich ist dabei der Einsatzort als kontaminierter Bereich, die weiße Zone das Einsatzfahrzeug.

Der Kreisbrandinspektor (KBI) des Saale-Orla-Kreises, Uwe Tiersch, erklärte unterdessen über die Pressestelle des Landratsamtes, ab wann Einsatzkräfte auf eine Coronavirus-Infektion getestet beziehungsweise isoliert werden. Wie für alle anderen Bürger auch, gelten die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.

Materialkiste für Einsätze mit bestätigtem Infektionsstatus: Sie beinhaltet zwei Atemschutzmasken mit anschraubbaren Filtern, die Luftfilter und leichte Chemieschutzanzüge. Foto: Oliver Nowak

Demnach werden Menschen getestet, die Krankheitssymptome zeigen oder zu bestätigten oder wahrscheinlichen Coronavirus-Fällen Kontakt hatten. Auch beim Kontakt zu Menschen, die zuvor in einem bekannten Risikogebiete waren, wird ein Virustest vorgenommen. „Vorsorgliche Tests bei gesunden Personen können weder das Gesundheitsamt noch die Hausärzte leisten. Zudem werden damit möglicherweise Ressourcen für Erkrankte oder Gefährdete unnötig verbraucht“, heißt es in einem Antwortschreiben auf eine entsprechende Presseanfrage. „Sollten Einsatzkräfte der Feuerwehren des Saale-Orla-Kreises zu den tatsächlichen Kontaktpersonen von Infizierten gehören, oder selbst die Symptome zeigen, ist es selbstverständlich, dass sie solange nicht an Einsätzen teilnehmen, bis die Untersuchung erfolgt ist und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen erfolgt sind“, heißt es weiter.

„Sollte eine ganze Einsatztruppe isoliert werden müssen und könnten diese Kameraden dann logischerweise zeitlich begrenzt nicht an Einsätzen in der Region teilnehmen, müssten diese durch andere Einsatzkräfte derjenigen Feuerwehr oder anderer Feuerwehren aus der Region kompensiert werden. Wir malen uns jetzt solche Szenarien aber nicht aus“, erklärt Kreisbrandinspektor Uwe Tiersch.