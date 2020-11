Feuerwehr Schleiz: Kostspielige Problemverlagerung

Die Schleizer Stützpunktfeuerwehr reagiert in einem offenen Brief an den Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) harsch auf dessen Ankündigung, die umstrittene Bushaltestelle vor dem Feuerwehrgerätehaus vor das Landratsamt zu verlegen . Mit diesem Schritt würde der Bürgermeister ein zentrales Problem nur um wenige Meter verlegen, anstatt eine umfassende Lösung anzubieten.

Grundsätzliche begrüße die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schleiz die Entscheidung, die Bushaltestelle vor dem Feuerwehrgerätehaus zu verlegen, damit gefahrlos bei Einsätzen ausgerückt werden kann, heißt es in dem offenen Brief von Stadtbrandmeister Ronny Schuberth.

Dabei merkt er an, dass nach dem Rückbau des Buswartehäuschen noch die Bordsteinkanten zur Straße abgesenkt werden sollten. „Was den Rückbau des Bushaltestellehäuschens betrifft, könnte die Freiwillige Feuerwehr sicherlich im Rahmen einer Übung zur Technischen Hilfe die Stadt unterstützen“, ergänzt der Stadtbrandmeister gegenüber dieser Zeitung.

„Verständnis fehlt“

„Allerdings fehlt uns absolut das Verständnis für die Pläne des neuen Standortes vor dem Landratsamt. Vielleicht hätte man vorher mal mit den Einsatzkräften darüber diskutieren sollen“, heißt es in dem Brief an Bürgermeister Bias. Die Verlegung der Bushaltestelle vor das Landratsamt verlagere nur die Anfahrtsprobleme der Einsatzkräfte zum Feuerwehrgerätehaus und die Ausfahrtsprobleme zum Einsatzort.

Die bisherigen Verkehrsprobleme, die sich durch Rückstaus bildeten , würden durch die Verlegung der Haltestelle vor das Landratsamt auch nur verlagert werden. Mitunter bis hin zur Ampelkreuzung. Zudem würde der häufige Unfallort – die Zufahrt von der Oschitzer Straße zu den Landratsamts-Parkplätzen – damit wahrscheinlich zur Straße An der Wisentahalle verlegt werden.

„Abgesehen davon, dass eine DIN-gerechte Bushaltestelle am Standort Landratsamt nicht nur erhebliche Bauleistungen nach sich ziehen würde, sind auch Aspekte der Umwelt zu bedenken“, führt der Stadtbrandmeister in seinem offenen Brief weiter an. So müsste folglich der Normung für Bushaltestellen mindestens einer der großen Bäume vor dem Landratsamt gefällt werden.

Mehr Sicherheit an Goethestraße

Auch aufgrund der Sicherheit für die Busreisenden und Verkehrsteilnehmer befürworte die Feuerwehr die Verlegung der Haltestelle an die nahe gelegene Goethestraße oder an die Straße An der Wisentahalle. „Dort könnten jeweils die Busse ohne die bisherigen erheblichen Einschränkungen halten und die Passagiere aus- und einsteigen lassen. Die Wege für die Fahrgäste würden sich sogar zugunsten des Stadtkerns verbessern und sicherer werden. Auch die Bediensteten des Landratsamtes, um die es hier wohl auch geht, die hätten keine längeren Fußwege“, schreibt Schuberth in dem offenen Brief.

Zudem sehen er den logistischen Aufwand für das kommunale Nahverkehrsunternehmen (Kombus) bei der Anfahrt einer Bushaltestelle an der Goethestraße über die Hofer Straße und die Ludwig-Jahn-Straße nur als geringfügig länger. „In der Goethestraße ist an dem von uns favorisierten Haltestellenbereich an der gegenüberliegenden Seite sogar der Bürgersteig für eine passende Haltestelle verbreitert und schon ein Mülleimer vorhanden“, führt der Stadtbrandmeister auch auf den Kostenaspekt an.

Außerdem seien bisher einige Überlandbusse ohnehin über die Ludwig-Jahn-Straße und Goethestraße weiter gefahren und hielten sogar am Feuerwehrgerätehaus ein zweites Mal an.

