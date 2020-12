Feuerwerk im Saale-Orla-Kreis zum Teil möglich

Ein Feuerwerk auf dem Schleizer Neumarkt, wie hier zur Modenacht, soll es an Silvester nicht geben. Auf dem Neumarkt und dem Vorplatz der Bergkirche in Schleiz ist Pyrotechnik zum Jahreswechsel verboten.

Im Saale-Orla-Kreis ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 und das Zünden solcher am 31. Dezember und am Neujahrstag aufgrund der aktuellen Landesverordnung verboten. Das gilt vor Einzelhandelsgeschäften und durch die Allgemeinverfügung des Landkreises auch auf bestimmten öffentlichen Bereichen in vier Städten des Saale-Orla-Kreises. Unter die Lupe genommen ergeben sich bei den Beschränkungen allerdings einige Ausnahmen.

Tischfeuerwerke und Wunderkerzen erlaubt

So ist Feuerwerk zum Beispiel nicht grundsätzlich untersagt. Bereits erworbenes Feuerwerk kann durchaus an bestimmten Plätzen gezündet werden. Der Saale-Orla-Kreis definiert überdies den Abstand zum Zünden von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 positiv für Pyrotechnikfreunde. „Der Abstand zu Einzelhandelsgeschäften ist so zu wählen, dass vom Abbrennen der Pyrotechnik keine Gefahr für Fassaden, Schaufenster und dergleichen ausgeht“, heißt es aus der Pressestelle des Landratsamtes. Zudem unterstreicht das Landratsamt, dass das Verbot von Feuerwerk auf Parkplätzen nur für öffentliche Parkplätze gilt.

Das gilt allerdings nur für jenes Feuerwerk wie Knallkörper, die sonst vor dem Jahreswechsel verkauft werden. Alle der Kategorie F1 zugehörig geltende Pyrotechnik, wie zum Beispiel Tischfeuerwerke, Wunderkerzen und dergleichen sind erlaubt.

Verbot zum Abbrennen von Feuerwerk besteht in

Schleiz:

1. Neumarkt

2. Vorplatz der Bergkirche

Pößneck:

1. Kirchplatz

2. Klostergasse

3. Klosterplatz

4. Schulplatz

5. Gymnasiumhof

6. Fußweg unterhalb des Oberen Graben

Bad Lobenstein:

1. Markt/Topfmarkt

2. Kurpark

3. Parkplatz der Ardesia-Therma

Wurzbach:

1. Sportplatz im Ortsteil Wurzbach

2. Festplatz im Ortsteil Wurzbach

3. Marktplatz im Ortsteil Wurzbach

Der Freistaat Thüringen begründet die Einschränkungen zum Entzünden von Feuerwerk mit dem nicht kontrollierbaren Kontakten unter Menschen. Dazu heißt es in der Landesverordnung: „Das Abbrennen von Pyrotechnik in der Silvester-/Neujahrsnacht führt erfahrungsgemäß zu Zusammenkünften von Menschen, die sich gegenseitig Neujahrsgrüße übermitteln, das Feuerwerk beobachten oder gemeinsam abbrennen. Bei vorherigem Alkoholgenuss führt dies zu nicht übersehbaren Kontakten. Aus diesem Grunde wurde der Verkauf von Pyrotechnik in diesem Jahr untersagt. Gleichzeitig führt dies zu einer geringeren Belastung von Geschäften in den Tagen vor Silvester.“