Finalist aus dem Saale-Orla-Kreis überlässt vor Entscheidung in der Thüringer Ortsmeisterschaft 2023 nichts dem Zufall

Neustadt-Molbitz. Das Halbfinale hat er locker geschafft, jetzt steht am Sonntag für den Vertreter aus dem Saale-Orla-Kreis das Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft an. Der Weg zum Titel ist genau geplant.

Der eine oder andere Liegestütz kann ja nicht schaden. So für die allgemeine physische Verfassung. Entsprechend lassen sich die sechs Kandidatinnen und Kandidaten erst gar nicht lange bitten – und schwitzen bereitwillig die ein, zwei Minuten, bis das Foto im Kasten ist. Beim großen Molbitzer Auftritt im Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft 2023 stellt dieses Sextett am kommenden Sonntag fast die Hälfte des 13-köpfigen Wettkampfteams. Wenige Tage zuvor wirken die Molbser beim Treffen auf ihrem Sportplatz relativ gelassen, angesichts dessen, was in Kürze auf sie wartet. Statt Aufregung herrscht hier offenbar das Motto, das Carsten Lukes wie folgt umschreibt: „Jeder von uns weiß, was er vorhat.“

Wer zu welchem Spiel antritt, ist auf einem Zettel genau festgehalten. Man nehme zum Beispiel Christin Poser. Laut dem Aufstellungsbogen tritt sie zum Heißen Draht an, dem Auftaktspiel. Ein adäquates Übungsgerät hat sie eigens für die Vorbereitung erhalten, das nötige Gefühl dagegen wohl seit jeher in den Fingerspitzen. Andere Teammitglieder setzen dagegen auf Understatement: „Mir wird nur nachgesagt, sportlich zu sein“, sagt etwa Sandra Oswald – und tritt kurz darauf zum Foto-Liegestütz an. Beim Bungee Run am Sonntag wird Oswald, wie zwei Kinder, zwei Männer und eine weitere Frau, vor allem Kraft brauchen, wenn sie an einem Bungee-Seil festgebunden möglichst weit nach vorne sprinten muss.

160 Molbserinnen und Molbser helfen bei Vorbereitungen

Neben reichlich körperlichen Herausforderungen warten natürlich auch ein paar geistige auf die Molbitzer Finalmannschaft. Vor allem beim Quiz, für das Tom Meyer die Bühne im Neustädter Stadtpark übernehmen wird. Der Auserkorene, der dem vorgeschlagenen Titel „Dorfleuchte“ bislang eher wenig abgewinnen kann, setzt auf sein breites Allgemeinwissen. Wo mögliche Schwächen zu verorten wären, bleibt hier – vorsichtshalber – unveröffentlicht. Zudem messen sich die Kandidaten im Bullenreiten und beim „Fließband“ genannten Gedächtnisspiel. Das Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft, die von dieser Tageszeitung ausgerichtet wird, beginnt um 14.30 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Neben den Wettkämpfen wird dank des bunten Rahmenprogramms der Spaß sicher nicht zu kurz kommen.

Am „Heißen Draht“ wird Christin Poser beim Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft für Molbitz ins Rennen gehen. Foto: Christian Schneebeck

Wo wir gerade beim Rahmenprogramm sind: Insgesamt seien rund 160 Molbserinnen und Molbser aktiv, damit der Finaltag, unabhängig vom sportlichen Ergebnis zu einem unvergesslichen Erlebnis werde, berichtet Carsten Lukes. Viel Unterstützung kommt auf dem Carnevalsclub sowie von den Baumstarken Molbsern. „Vom Verlängerungskabel bis zum Pavillon“ (Lukes) reicht die Liste der binnen relativ kurzer Zeit abzuarbeitenden Aufgaben. Nur so wird es das erhoffte „kleine Dorffest“ in Neustadts guter Stube. Wichtig ist den Molbitzern, dass reichlich Zuschauer zum Anfeuern im Stadtpark erscheinen – ob nun aus dem Ort selbst, aus Neustadt oder von sonstwo her. Und sollten es am Ende nicht jene 4963 sein, die Molbitz als Halbfinalist im Online-Voting an Stimmen gesammelt hat: Je näher dran, desto besser.

Zur Siegerehrung reist eine Delegation aus Molbitz nach Ellrich

Nach den Wettkämpfen könne jeder und jede die Geräte selbst ausprobieren, betont Carsten Lukes noch. Dass die Molbser nicht nur im Karneval zu feiern wissen, ist ohnehin zur Genüge bekannt. Ob die Leistung am Ende für den Titel und die 5000 Euro Siegprämie reicht, entscheidet sich übrigens am Sonntag noch nicht. Zum letzten Finaltag samt Pokalübergabe in Ellrich am Samstag, 9. September, wird eine Delegation aus dem Neustädter Ortsteil in die nördlichste Stadt des Freistaates reisen. Ganz schön weit, oder? In der Tat, sagen die Molbitzer. Aber so bleibt auf der Rückfahrt mehr Zeit für die spontane Party.

Das Finale:







14.30 Uhr: Beginn des Programms im Neustädter Stadtpark, unter anderem mit Kinderschminken und DJ

15 Uhr: Offizielle Eröffnung und Begrüßung der Gäste

15.30 Uhr: Beginn der insgesamt fünf Wettkämpfe, die zusammen etwa 45 Minuten dauern werden

16.30 Uhr bis 18 Uhr: Ausklang des Finaltages mit einer Abschlussparty und Beiträgen auf der Bühne