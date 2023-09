Fisch- und Wildwochen in Plothen beginnen

Plothen. Auftakt ist am Sonntag, 1. Oktober, mit einem Erntedank-Gottesdienst im Freien. Am 3. Oktober steht eine „sagenhafte“ Wanderung an.

An diesem Wochenende beginnen die traditionellen Fisch- und Wildwochen im „Land der Tausend Teiche“. Auftakt ist am Sonntag mit dem Erntedank-Gottesdienst ab 10 Uhr im Freien mit Pfarrer Christoph Backhaus am Parkplatz am Kohlungsteich bei Bucha.

Am 3. Oktober gibt es um 9 Uhr eine Wanderung „Sagenhaft“ zu alten Sagen aus Plothen und dem Oberland, die am Wanderparkplatz „Plo­thener Teiche“ beginnt. Um 13 Uhr gibt es eine Kremserfahrt. Die Pferdekutsche startet am Reiterhof Paalhorn in Volkmannsdorf.

Am 7. Oktober findet von 9 bis 12 Uhr das Abfischen am Hausteich statt, bei dem sich vom Pfahlhaus aus ein guter Blick auf das Geschehen und die Arbeit der Fischerei Milkau bietet. Ebenfalls ist zwischen 11 und 17 Uhr der Familienerlebnistag an der Jugendherberge „Am Hausteich“. Geplant sind Turnierangeln, Bogenschießen, Wald-Rätsel, Lagerfeuer, Natur-Escape-Room, Wildmobil, Bastelstation und Tombola. Infostände, bester Schmaus und ein Programm ergänzen den Tag: 11 Uhr Wasserentdeckungsreise (1,5 Stunden), 12 Uhr und 13.30 Uhr Auftritt Jugend- und Kinderballett „kess“, 13 Uhr Führung zum und im Pfahlhaus mit Klaus Gädtke, 14 und 15 Uhr Fettbrandexplosion mit der Feuerwehr, 16 Uhr Vortrag „Was flattert denn da?“. Bereits am 8. Oktober ab 10 Uhr wird bei der nächsten Wanderung von der Finkenmühle aus die Natur beobachtet.