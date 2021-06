Fledermausschützer im Saale-Orla-Kreis gesucht

Fledermausexperten mit Lampen lesen in einem Kellergewölbe bei einer Fledermaus die Ringnummer ab. (

Schleiz/Pößneck. Im Saale-Orla-Kreis werden Gebäudebesitzer gesucht, die sich für den Schutz von Fledermausquartieren einsetzen.

Als Lohn für ihr Engagement erhalten sie vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz ein Zertifikat und eine Plakette, die am Haus oder Gartenzaun befestigt werden kann.

Ausgezeichnet werden kann auch die Schaffung neuer Quartiere, zum Beispiel durch die Schaffung von Spaltenstrukturen, die Anbringung von Fledermauskästen oder auch das Anlegen fledermausfreundlicher Gärten, die durch einen hohen Strukturreichtum und nachtblühende Pflanzen Insekten – die Beute der Fledermäuse – anlocken.

Die Aktion „Fledermausfreundlich“ gibt es seit 1999. Mittlerweile wurden mehr als 1400 Plaketten an Thüringer Bürger überreicht, die sich für den Schutz der Fledermäuse und ihrer Quartiere einsetzen. Interessierte Bürger können sich über info@stiftung-fledermaus.de an die Stiftung Fledermaus wenden, die die Aktion im Auftrag der Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Thüringen für das Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz betreut. Bei der Stiftung gibt es unter Telefon 0361/26 55 98 98 auch einen Fledermaus-Notruf, den kontaktieren kann, wer ein verletztes Tier findet.