Fliegende Schaumküsse beim Apothekengeburtstag in Schleiz

Schleiz. Mit einem Kinderfest endete die Festwoche zum 20-jährigen Bestehen der Oberland-Apotheke in Schleiz.

Die Aktions- und Festwoche zum 20-jährigen Bestehen der Oberland-Apotheke in Schleiz ist mit einem bunten Kinderfest am Freitag zu Ende gegangen. „Wir hatten viele, die zu uns zum Gratulieren gekommen sind“, freut sich Apothekenleiterin Ingrid Wittig.

Den Auftakt der Aktionswoche machten am Montag Knuspereien. Die Schleizer Landbäckerei hatte zu diesem Anlass handtellergroße Doppelkekse mit Schokoladenfüllung gebacken. „Mir ist wichtig, dass wir regional bleiben, und die Schleizer Landbäckerei ist da genau der richtige Partner“, so Wittig. Am Dienstag konnten Besucher der Apotheke einen kostenfreien Fitnesscheck machen und am Mittwoch konnte ein Naschkorb gewonnen werden, wenn die Besucher Kinderbilder den Mitarbeitern zuordnen können. Am Donnerstag sollte erraten werden, wie viel Traubenzuckerbonbons in einen großen Erlenmeyerkolben passen. Es waren 1327, und eine Frau schätze sehr gut auf 1330 Stück. Und am Freitag gab es dann unter anderem Kinderschminken und eine Schaumkuss-Wurfmaschine als Attraktion für die jungen Besucher.