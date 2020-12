Förderung von Kleinprojekten in den Dörfern und Städten im Saale-Orla-Kreis

In der Villa Novalis in Hirschberg wurde mit Fördergeldern der Leader-Aktionsgruppe bereits das Erdgeschoss renoviert.

Viele Bürger in den Dörfern und Städten der Saale-Orla-Region setzten sich aktiv für ihren Ort und ihre Region ein. Die Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla mit Sitz in Remptendorf will dieses Engagement mit einer Förderung für „Kleinprojekte Lebendige Dörfer und Städte“ auch im kommenden Jahr unterstützen. Noch bis Ende Januar 2021 werden Anträge entgegengenommen.

Gefördert werden laut Organisation bis zu zehn Vorhaben von Initiativen, die sich mit ihren Aktivitäten für das Gemeinwohl in der Saale-Orla-Region engagieren. Die Projekte können zur Stärkung der Orte in ihrer Heimatverbundenheit und Attraktivität, zum Miteinander der Generationen, zum kulturellen Leben, zur Integration oder zur Verbesserung von Natur und Landschaft beitragen.

Einmaliger Zuschuss in Höhe von 3750 Euro

Anträge können sowohl Vereine, Kirchgemeinden und Initiativen stellen. Dies geht aus dem Projektaufruf unter dem Titel „Kleinprojekte Lebendige Dörfer und Städte“ hervor. Die Antragstellung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. Interessierte bewerben sich bis zum 31. Januar 2021 mit einem Teilnahme-Antrag bei der Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla. Im Anschluss wählt der Vorstand der Gruppe Saale Orla bis Ende März 2021 die zehn besten Ideen aus. Die Antragsteller der ausgewählten Vorhaben reichen dann bis spätestens Ende Mai 2021 einen vollständigen formellen Antrag ein. Sie werden dabei durch das Regionalmanagement Saale-Orla unterstützt. Ist auch diese Hürde genommen, erhalten die Projekte dann einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 3750 Euro.

Von den Fördergeldern der Leader-Aktionsgruppe haben in den vergangenen Jahren schon einige Projekte profitiert. So konnte 2019 das Erdgeschoss der Villa Novalis in Hirschberg renoviert und barrierefrei zugänglich gemacht werden. Auch die Informationsschilder entlang der Saalepromenade in Ziegenrück konnten dank der Leader-Aktionsgruppe angeschafft werden.

Mehr Informationen zur Projektanmeldung gibt es hier.