Forstbetriebsgemeinschaft „Obere Saale“ spendiert Waldschänke für Misslareuth

Misslareuth/Tanna. Die Waldschänke steht mitten im Dorf. Das erfreut die Einwohner und dürfte auch Wanderern gefallen.

Man nehme 50 laufende Meter Rundholz, einige Bretter und Pfosten, schneide alles zurecht, montiere es gekonnt – und fertig ist eine Waldschänke. Solch eine Rastmöglichkeit steht seit ein paar Tagen in Misslareuth in der Nähe vom Springbrunnen. Dank einer Spende der Forstbetriebsgemeinschaft „Obere Saale“ ist das möglich geworden.

Die Waldschänke für gut 1000 Euro steht mitten im Dorf. Das erfreut die Einwohnerinnen und Einwohner und dürfte auch Wandernden gefallen, etwa denen, die auf dem Weg zum Drei-Freistaaten-Stein sind im Dreiländereck, dort, wo sich Sachsen, Bayern und Thüringen treffen.

Etwa 560 Mitglieder und rund 4500 Hektar Wald

Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) „Obere Saale“ hilft regelmäßig Waldbesitzern. Der seit 2005 bestehende Verein hat seinen Sitz in Tanna. „Wir haben aktuell etwa 560 Mitglieder und rund 4500 Hektar – vom Besitzer eines halben Hektars bis zum Besitzer von 400 Hektar“, sagt Elisabeth Funk, die Vorsitzende des sechsköpfigen ehrenamtlichen Vorstands. „Die meisten unserer Flächen liegen in Thüringen, im Dreieck von Hirschberg, Bad Lobenstein und Tanna. Einige Hektar befinden sich auch in Sachsen, zum Beispiel bei Misslareuth.“

Die FBG beschäftigt nach Funks Worten nur zwei Mini-Jobber – eine Bürokraft und einen Forstfachmann als Geschäftsführer, der als Ratgeber zur Verfügung steht. „Er bespricht die Sortimente und handelt Verträge mit den Sägewerken aus. So können wir die Angebote für Holz bündeln und bessere Konditionen erzielen. Für Eigentümer kleiner Waldstücke würde es sich ansonsten kaum lohnen.“

Die FBG sieht sich auch in der Verantwortung, den Wald zu pflegen – nicht zuletzt als Erholungsgebiet. Die zu 100 Prozent vom Staat geförderte Bodenschutzkalkung gehöre dazu, um gute Bedingungen für das Wachstum der Bäume zu gewährleisten. Ohne gesunden Wald gibt es nach ihren Worten keine gesunde Umwelt. Auch der Wegebau ist ein Thema, um den Wald zu erschließen. Wie Funk im Gespräch betont, liegt der FBG an einem guten Verhältnis zu den Menschen der Region, in der die von ihr betreuten Waldflächen liegen.

„Deshalb spenden wir gerne eine Waldschänke, die in Misslareuth aufgestellt wird. Hier können Wanderer künftig Rast machen.“ Das Geld stamme aus der Mobilisierungsprämie, die der Freistaat Thüringen an die FBG zahle – um eine ordentliche Bewirtschaftung der Waldflächen zu fördern.

Dorfgemeinschaft hält zusammen

Vor ein paar Tagen wurde der Rastplatz von Uwe Gerber und Torsten Stöcker aufgestellt. Die Firma der beiden Thüringer aus Rosenthal am Rennweg montiert im Auftrag der Forstbetriebsgemeinschaft die Waldschänken in deren Verbreitungsgebiet. „Die in Misslareuth ist unsere fünfte Montage“, sagen die Handwerker.

Seitens der Einwohner war ein Fundament vorbereitet. „Die Dorfgemeinschaft hält zusammen und ist zur Stelle, wenn Einsatz gefragt ist“, sagt Ortschaftsrat Thomas Hammerschmidt und betont, dass die Schänke an der richtigen Stelle stehe: „Hier führte früher ein Handelsweg entlang. Jetzt hoffen wir, dass die noch fehlenden 300 Meter auf Thüringer Seite zum Drei-Freistaaten-Stein gebaut werden.“