Frau am Mittwochmorgen mit 2,7 Promille gestoppt - Mann am Abend mit 2,2 Promille gestoppt

Mit 2,2 Promille kontrolliert

Am Mittwochabend teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass ein offensichtlich unter Alkohol stehender Mazda-Fahrer von einem Parkplatz in Zeulenroda losgefahren ist. Beamte kontrollierten daraufhin den 33-jährigen Mann. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 2,18 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige gefertigt.

Frau am Morgen mit 2,7 Promille unterwegs

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der B2 in Richtung Gefell ein VW in Schlangenlinien unterwegs ist. Bei der Kontrolle der 52-jährigen Fahrerin wurde ein Atemalkoholwert von 2,65 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die entsprechende Anzeige gefertigt.

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Mittwochmittag wurde ein 27-jähriger BMW-Fahrer in Neustadt/Orla kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und weiterhin offensichtlich unter Drogeneinfluss steht. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

