Frau in Lausnitz aus misslicher Lage befreit

Lausnitz bei Neustadt. Wo eine sehr kurze Fahrt in einem Dorf im Saale-Orla-Kreis endete.

Eine ältere Dame aus Lausnitz zog sich Verletzungen am Bein zu, als ihr VW Polo in einem unbedachten Moment am Dienstagnachmittag die abschüssige Straße hinab rollte. Kurz nach 16 Uhr wurde die Neustädter Feuerwehr, zur Unterstützung auch die Pößnecker Wehr, zu dem Unfall unweit des Dorfplatzes, in Richtung Sandgrube gerufen.

Wie Neustadts Stadtbrandmeister Ronny Kaufmann erzählt, habe die Frau ins Auto einsteigen wollen, aber die Handbremse vergessen anzuziehen. Dabei sei das Auto in Bewegung geraten, wobei ein Bein noch außerhalb des Autos war. Als das Auto dann an einer Mauer zum Stehen kam, klemmte sie sich ihr Bein ein. Offenbar konnte sie sich aus der misslichen Lage nicht selbst befreien, so dass ihr die Feuerwehrleute zu Hilfe kommen musste.

Mit 21 Kameraden aus Neustadt und drei aus Pößneck rückten die Einsatzkräfte an. „Wir haben das Auto gegen weiteres Wegrollen gesichert. Und mit zwei Spreizern das Auto von der Mauer weggedrückt, um die ältere Dame zu befreien“, berichtet Kaufmann weiter. Die Frau wurde anschließend medizinisch im Krankenhaus Pößneck behandelt. Gebrochen sei nichts, allerdings erwarte sie wegen der Quetschungen eine Operation, wie es weiter hieß. „Die Rettung dauerte zwanzig Minuten“, so der Stadtbrandmeister. Neben einem Rettungswagen war auch ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Das Auto wurde an der Fahrerseite leicht beschädigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.