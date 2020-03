„Frauenherzen schlagen anders“ ebenfalls abgesagt

Mit "Frauenherzen schlagen anders" war der Festvortrag überschrieben, den die Medizinerin Christiane Wenkel am Sonnabend hier im Schleizer Gymnasium halten sollte. Die Veranstaltung des Fördervereins musste aber ebenfalls abgesagt werden.

Nun reiht sich auch die für Sonnabend, den 21. März, geplante Festveranstaltung des Fördervereins vom Staatlichen Gymnasium Dr. Konrad Duden in die Fülle der „Corona-bedingten“ Veranstaltungsabsagen ein. Darüber informierte Carmen Seifferth – die als Vorsitzende an dessen Spitze steht – und brachte gleichzeitig auch im Namen des Vorstandes die Hoffnung zum Ausdruck, dass „Frauenherzen schlagen anders“ zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann.

Man muss wahrlich kein Insider von „Dudens“ sein um zu wissen, dass der alljährliche Festvortrag in die Verantwortung eines namhaften Absolventen dieses Hauses fällt. Die Reihe der Redner eröffnete 1992 Bruno Elschner, der „Atomare Physik: Vom Elementarteilchen bis zum Festkörper; mit einigen Anwendungen aus der modernen Festkörperphysik“ als Thema gewählt hatte. Ulf Häder sprach voriges Jahr über „Rembrandt, Rubens oder lieber Jugendstil? Was heißt und zu welchem Ende studiert man Kunstgeschichte?“

Diesmal hätte die promovierte Medizinerin Christiane Wenkel vorn am Pult gestanden und eben über die anders schlagenden Frauenherzen referiert. Sie gehört zum Abiturjahrgang 2000, kommt ursprünglich aus Gräfenwarth und ist eine geborene Schönfeld. Gegenwärtig ist die Oberärztin als Internistin am St. Ansgar Krankenhaus in Höxter tätig.

Verein hat rund 300 Mitglieder

Ausfallen muss nun ebenfalls die Mitgliederversammlung des Fördervereins, die nach der Festveranstaltung in der Aula des Duden-Gymnasiums für den Nachmittag des 21. März geplant war. „Wir haben gegenwärtig rund 300 Mitstreiter“, so Carmen Seifferth auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch hier zieht man eine Verschiebung in Erwägung. „Es ist aber noch kein neuer Termin anberaumt – weil wir nicht wissen, wie sich die Situation insgesamt weiter entwickelt.“