Freibad von Hirschberg strahlt in frischem Blau

Hirschberg. Die Saison im Hirschberger Bad soll im Juni starten.

In den nächsten Tagen soll damit begonnen werden, Wasser in das Becken im Hirschberger Freibad laufen zu lassen. Vier bis sechs Wochen dauere es dann, bis es voll ist. Das ist nur möglich, weil am Samstag so viele Freiwillige mit anpackten. „Es kamen erfreulicherweise mehr Leute, als erwartet. Deshalb haben wir alles geschafft, das Becken war auch innerhalb relativ kurzer Zeit gestrichen“, freut sich Ralf Burkhardt als Vorsitzender des Fördervereins. Die Saisoneröffnung sei wetterabhängig, aber voraussichtlich für den Juni geplant. Bis dahin haben sicher alle die leuchtend blaue Farbe wieder von den fleißigen Händen und Handschuhen geschrubbt bekommen.